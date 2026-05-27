เปิดตัวเวอร์ชวลแบงก์ 'CLICX' -ประเดิม'เงินฝากเลือกเบอร์บัญชีได้'-เผยฐานลูกค้าพันธมิตรรวม50ล้านราย

เปิดตัว CLICX (คลิกซ์) ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับประเทศอย่าง KTB, AIS และ OR เดินหน้ายุทธศาสตร์การเงินยุคใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์ “Bank in One CLICX” เพื่อยกระดับ FinTech ไทยไปอีกขั้น ด้วยแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนไทย ทำให้เรื่องเงินเข้าถึงง่าย ปลอดภัย และเท่าเทียมยิ่งขึ้น พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปิดฟีเจอร์ครั้งแรกของธนาคารไทย ให้สามารถ “เลือกเลขบัญชีของตัวเองได้” ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายใน 19 มิถุนายน 2569 นี้
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่มาของ CLICX ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเกิดจากการรวมพลังของ 3 พันธมิตรไทย ได้แก่ KTB ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน AIS ที่มีศักยภาพด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี และ OR ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน การรวมตัวของทั้งสามองค์กรไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อสร้าง ธนาคารบนมือถือแห่งใหม่ แต่เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเงินรูปแบบใหม่ที่เข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าเดิม ผ่านการผสานเทคโนโลยี ข้อมูล และความเข้าใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตจริง เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการเงินให้กับคนไทยในวงกว้างมากขึ้น โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการในวันที่ 19 มิถุนายนที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แรกที่ธนาคารจะนำเสนอนั้น ถือสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการธนาคารไทย ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “เลขบัญชีเลือกได้” ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเลือก หรือกำหนดเลขบัญชีเงินฝากของตัวเองได้เป็นครั้งแรกของธนาคารไทย ไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลตามความเชื่อ เลขเสริมการเงิน การงาน ความรัก เลขมังกร เลขตอง หรือเบอร์สวย รวมถึงการเลือกเลขบัญชีให้ตรงกับ 7 หลักท้ายของเบอร์โทรศัพท์ หรือ เลข 4 หลักท้าย เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ลูกค้าเลือกและกำหนดได้เองในคลิกซ์เดียว ซึ่งลูกค้ากลุ่มแรกก็น่าจะเป็นฐานลูกค้าเดิมของพันธมิตรร่วมก่อตั้งทั้ง 3 รายที่มีอยู่กว่า 50 ล้านรายโดยจะเปิดจองเบอร์ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนที่จะถึงนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือแอปพลิเคชันของ AIS และเข้ามาเปิดบัญชีที่จองไว้ในวันที่แอปฯเปิดให้บริการได้
"ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Bank in One CLICX’ เราต้องการทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น ผ่านประสบการณ์ทางการเงินที่ก้าวไปไกลกว่าการทำธุรกรรมบนมือถือ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออม การใช้จ่าย การเข้าถึงสินเชื่อ หรือสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน โดยผลิตภัณฑ์แรกที่เราเปิดให้บริการเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถเลือกเบอร์บัญชีได้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อก็จะตามมา ขณะที่อัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นไปตามกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงเป้าหมายของธุรกิจจะอยู่ระหว่างการสรุปผลที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนจะเปิดทำการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิ.ย.นี้"
สำหรับประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ทางธนาคารมีความมั่นใจในการดูแลระบบ และจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฏหมายก่อนอยู่แล้ว
นางสาวสุพรกล่าวอีกว่า เราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์รูปแบบเดิม เรามีมีความแตกต่าง มีวัตถุประสงค์ที่รองรับในกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน หรือยังเข้าถึงได้น้อย เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายได้ประจำ ด้วยการใช้ข้อมูลทางเลือกที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านรายได้เท่านั้น ซึ่งจากการที่เราไม่มีสาขาจึงทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางติดต่อธนาคารได้ไม่ว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์เอไอเอส หรือสถานีบริการน้ำมันปตท.