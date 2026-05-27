RML ชำระหุ้นกู้ตรงตามกำหนดกว่า 2,700 ลบ.พร้อมไถ่ถอนก่อนกำหนด 140 ลบ. เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ไม่เกิน 6 ชุด ดบ.สูงสุด 7.35%

"ไรมอน แลนด์ฯ" เดินหน้าสะท้อนความสามารถในการบริหารการเงินและรักษาวินัยในการชำระหนี้ หลังชำระคืนหุ้นกู้ตรงตามกำหนดแล้วกว่า 2,700 ล้านบาทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดรวมกว่า 140 ล้านบาท ตอกย้ำสภาพคล่องและความพร้อมในการบริหารภาระหนี้ ขณะเดียวกันเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ใหม่จำนวนไม่เกิน 6 ชุด อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7.35% เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะต่อไป
นายวรุณ วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML กล่าวว่า แม้ตลาดทุนและภาคอสังหาฯยังเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
“การชำระคืนหุ้นกู้กว่า 2,700 ล้านบาทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ขณะเดียวกัน การประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดในครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนถึงความพร้อมด้านการเงินของบริษัทฯ” นายวรุณ กล่าว
ล่าสุด RML ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวนไม่เกิน 6 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 510 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี และเสนออัตราดอกเบี้ยระหว่าง 7.15–7.35% ต่อปี ซึ่งถือเป็นระดับผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทั่วไปในตลาดปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ภาวะตลาดที่ผันผวน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายพอร์ตโครงการระดับลักชัวรีและอัลตราลักชัวรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการ SLS Residences Phuket Kamala รวมถึงอีก 2 โครงการใหม่บนทำเลศักยภาพใจกลางสุขุมวิท ได้แก่ โครงการ Branded Residence โรงแรมระดับไฮเอนด์ และ Design Hotel ซึ่งรวมมูลค่าโครงการกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับบน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เกี่ยวกับ RML
RML หรือ บมจ. ไรมอน แลนด์ คือ ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ในประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายมาแล้วกว่า 37 ปี อาทิ คอนโดมิเนียมสุดหรูแบรนด์ ‘เดอะ ริเวอร์’, ‘185 ราชดำริ’, ‘เดอะ ดิโพลแมท’ และ ‘โอซีซี’ อาคารสำนักงานลักชัวรี่ เกรดเอพลัส ใจกลางเพลินจิต เป็นต้น แต่ละโครงการของ RML ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทว่าใช้สอยได้จริง ทุกรายละเอียดได้รับการรังสรรค์จากวัสดุชั้นเยี่ยม ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูง ซึ่งช่วยยกระดับความสวยงามของทัศนียภาพในประเทศไทยให้สวยงามขึ้นไปอีกขั้น RML และโครงการได้รับรางวัลทรงเกียรติมากมายจากหลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ ปัจจุบัน RML พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 25 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 150,000 ล้านบาท ด้วยจำนวนยูนิตทั้งหมด 5,600 ยูนิต หรือคิดเป็นพื้นที่รวมแล้วกว่า 1 ล้านกว่าตารางเมตร RML จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ต่อไปอย่างต่อเนื่องบนสุดยอดทำเลที่มีมูลค่าเพิ่มพูนในอนาคตต่อไป.