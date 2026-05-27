NAM ตั้งบริษัทย่อยในอิตาลี รุกขยายตลาดเครื่องมือแพทย์

"นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น " เดินหน้ารุกตลาดยุโรป จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ “Sterion Italia S.r.l.” ในประเทศอิตาลี เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนา (R&D) ระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทางการแพทย์ พร้อมขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป ฟาก CEO ระบุการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจต่างประเทศ ชูเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในยุโรป มั่นใจช่วยผลักดันรายได้เติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว ขณะที่เปิดผลงานไตรมาส 1/69 มีรายได้แตะ 380 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12 ล้านบาท
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศอิตาลี ภายใต้ชื่อ Sterion Italia S.r.l. ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อเสริมศักยภาพความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้า เสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ และเพิ่มโอกาสทางการตลาด รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในสหภาพยุโรป
โดย Sterion Italia S.r.l. จะดำเนินธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย และกระจายระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมและวิจัย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือห้องผ่าตัด ตัวชี้วัด และงานวิจัย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือในนามของบริษัทในเครือของผู้ให้ทุน ทั้งในประเทศอิตาลีและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งในและนอกสหภาพยุโรป
การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมการติดเชื้อในระดับสูง โดยบริษัทฯ มองว่าการมีบริษัทย่อยในประเทศอิตาลีจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงลูกค้า สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
“การจัดตั้ง Sterion Italia S.r.l. นับเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทฯ สู่ตลาดยุโรป โดยมุ่งเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างเครือข่ายพันธมิตร และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทางการแพทย์ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูง โดย Sterion Italia S.r.l. จะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ในยุโรป เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต”
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 12.15 ล้านบาท และมีรายได้รวม 380.37 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการจำนวน 376.87 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) เพิ่มขึ้น 11.22% และรายได้จากการให้บริการการฆ่าเชื้อ CSSD บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการกำจัดของเสีย (SV) เพิ่มขึ้น 16.41%