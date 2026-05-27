DELTA ติดอันดับ"ความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์"

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรมโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ ได้รับการยกย่องในผลการสำรวจ 2026 Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team Survey ที่จัดขึ้นโดย Extel (หรือในชื่อเดิมคือ Institution Investor Research) จากผลงานอันโดดเด่นในด้านมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ครอบคลุมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การบริการ และการสื่อสารกับนักลงทุน
โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในหมวด Best IR Professional หรือหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยโดยกลุ่มนักลงทุนสถาบัน (Buy-Side) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากแวดวงนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของเดลต้า ประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่โปร่งใสด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมไปถึงการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน ท่ามกลางภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาดทุนที่ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เดลต้า ประเทศไทย ยังได้รับการยกย่องให้เป็น Most Honored Company ในการจัดอันดับ 2026 Thailand Executive Team Rankings ของ Extel โดยเดลต้าเป็นหนึ่งในบริษัทไทยเพียง 21 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับในการสำรวจครั้งนี้
ผลการจัดอันดับ Thailand Rankings จากการสำรวจ 2026 Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team Survey
อันดับ 1 ประเภท Buy-side Best IR Professional – คุณอัญชลี เจียรธรรม
อันดับ 2 ประเภท Overall Best IR Professional – คุณอัญชลี เจียรธรรม
อันดับ 2 ประเภท Buy-side Best IR Team
นางอัญชลี เจียรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เดลต้า ประเทศไทย กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับในผลสำรวจ 2026 Extel Asia Executive Team สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง การดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่โปร่งใสของเดลต้า ประเทศไทย สำหรับเรา บทบาทของงานนักลงทุนสัมพันธ์คือการสื่อสารผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เดลต้า ประเทศไทย ต้องขอขอบคุณ นักลงทุน ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนองค์กรของเราอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยืนยันในความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อไป”
ผลสำรวจ 2026 Executive Team Survey จัดทำขึ้นจากการรวบรวมความเห็นของนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์จำนวน 5,581 ราย จากบริษัทผู้ร่วมลงคะแนนกว่า 1,249 แห่ง โดยในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 2,520 แห่งจากทั่วทั้งเอเชีย การได้รับการจัดอันดับของเดลต้า ประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน
เดลต้า ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสารที่โปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง การสานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับนักลงทุน ตลอดจนการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน