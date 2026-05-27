DAD จับมือ TGO ลงนาม MOU ลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) หรือ TGO ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อยกระดับพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติฯ สู่การเป็นต้นแบบองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Government Complex) สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในอนาคต โดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. หรือ (DAD) และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ อบก. หรือ (TGO) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 2 อาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า DAD ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการตามแนวทางความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับ TGO ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะร่วมกันจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การกำหนดเป้าหมายและแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานสะอาด ในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม เพื่อสร้างต้นแบบพื้นที่ภาครัฐที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพร้อมเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ อบก. หรือ (TGO) กล่าวว่า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐกว่า 50 หน่วยงาน มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ความร่วมมือกับ DAD ครั้งนี้ TGO จะใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกมาช่วยวางรากฐานให้กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผน การติดตาม และประเมินผล อย่างเป็นระบบ โดย TGO จะให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและแนวทางตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเครื่องมือ วิธีการคำนวณ และการประเมินผลก๊าซเรือนกระจก ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง