ดับร้อนหุ้น CCET / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครองความโดดเด่นมานับตั้งแต่ต้นปี 2569 ราคาหุ้นพุ่งทะยานสร้างจุดสูงสุดใหม่กันต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีจนทะลุขึ้นมายืนเหนือ 1,550 จุด และปลุกให้หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนขนาดเล็กวิ่งตามมายกแผง รวมทั้งหุ้นบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CCET
แต่ความร้อนแรงของหุ้น CCET ถูกตลาดหลักทรัพย์สกัดกั้นเสียแล้ว โดยสั่งใช้มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายนนี้ กำหนดต้องซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือบัญชีแคชบาลานซ์ และห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายหุ้น
นักลงทุนกำลังเฝ้าจับตาความร้อนแรงของหุ้น DELTA อยู่ และกังวลกันว่าอาจถูกตลาดหลักทรัพย์แจกใบเหลือง สั่งใช้มาตรการกำกับการซื้อขายอีกครั้ง เพราะราคาวิ่งไม่หยุด แม้ค่า P/E เรโช จะแตะระดับ 150 เท่าแล้วก็ตาม ซึ่งหากถูกมาตรการกำกับการซื้อขาย DELTA อาจหมดสิทธิ์ถูกบรรจุเข้าคำนวณในดัชนี SET50 และถ้าราคาปรับฐานลง อาจฉุดให้ดัชนีร่วงลงตาม
แต่ขณะที่หุ้น DELTA ถูกเฝ้าระวังการถูกมาตรการกำกับการซื้อขาย หุ้น CCET กลับปาดหน้า ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งดับความร้อนแรงเสียก่อน เพราะตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น CCET วิ่งพรวดขึ้น ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น แม้จะเป็นหุ้นชิ้นส่วนขนาดเล็ก แต่มูลค่าการซื้อขายกลับพองโตใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อขายหุ้น DELTA
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา CCET ปิดที่ราคา 5.95 บาท แต่หลังจากนั้นพุ่งขึ้นต่อเนื่อง จนวันที่ 25 พฤษภาคม ขึ้นมาปิดที่ 9.15 บาท หลังจากระหว่างชั่วโมงซื้อขายถูกลากขึ้นไปที่ 9.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดใหม่ในรอบ 12 เดือน
ในช่วง 4 วันทำการ หุ้น CCET ปรับตัวขึ้น 3.20 บาท หรือปรับตัวขึ้น 53.78% และเป็นหุ้นชิ้นส่วนที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนทั้งหมด ขณะที่มูลค่าการซื้อขายจากวันละไม่กี่ร้อยล้านบาท เพิ่มขึ้นระดับกว่า 4 พันล้านบาท
ผลประกอบการ CCET ไม่ได้โดดเด่นมากนัก ผลกำไรในปี 2568 ชะลอตัวลงด้วยซ้ำ เช่นเดียวกับไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งมีกำไรสุทธิ 502.21 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 606.81 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E เรโชอยู่ที่ 49 เท่า และอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 1.75%
แนวโน้มผลประกอบการ CCET ไม่ได้สดใสเหมือน DELTA และ HANA ตามมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ จึงไม่มีเสียงเชียร์จากนักวิเคราะห์เหมือนหุ้น DELTA และ HANA แต่ยังเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจตามกระแสหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
หุ้น CCET ที่ทะยานขึ้นมารอบนี้ เป็นไปตามแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มชิ้นส่วน และ CCET ก็ยังได้ขยับขึ้นมาเท่าไหร่ เมื่อมีการจุดพลุแรงซื้อเข้ามา นักเก็งกำไรจึงตามแห่เข้าไปตะลุมบอน จนราคาและมูลค่าซื้อขายเข้าข่ายการเก็งกำไรที่ร้อนแรงมากเกินไป
ผลจากมาตรการดับร้อนของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้หุ้น CCET สะดุด โดยการซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม ราคาปิดที่ 9.15 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่หุ้นกลุ่มชิ้นส่วน โดยเฉพาะ DELTA ยังร้อนแรงต่อ
CCET โหนกระแสหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนขึ้นมา แต่ราคาที่ร้อนแรงจัดเกินไป และเมื่อถูกมาตรการดับร้อน จึงปิดรอบลงชั่วคราว เพียงแต่นักเก็งกำไรจะถอยออกมาตั้งหลัก ขายทำกำไรก่อน หรือจะรอลุ้นการจุดพลุไล่ราคารอบใหม่ ซึ่งไม่รู้จะเริ่มต้นอีกเมื่อไหร่