ธอส.ผนึกทภ.1 ลงพื้นที่สำรวจสร้างบ้านใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้เปราะบาง

ธอส. ผนึกกองทัพภาคที่ 1 ช่วยเหลือ “น้องพันแสง” ลงพื้นที่สำรวจก่อนสร้างบ้านใหม่ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้เปราะบาง
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 โดยพันเอกศตายุ จันตศาลา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่และที่พักอาศัยของครอบครัว ด.ช.พันแสง เหมทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านรางม่วง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
โดยธอส. ได้ประเมินความเสียหายและแนวทางการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะให้ ด.ช.พันแสง และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ธอส. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างบ้าน ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 สนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว พร้อมกันนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับ ด.ช.พันแสง และครอบครัวด้วย
สำหรับ ด.ช.พันแสง เหมทอง นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านรางม่วง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความเป็นอยู่ลำบากมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน บิดาเพิ่งเสียชีวิต ขณะนี้อยู่กับมารดา 2 คน โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งมารดาบกพร่องทางการได้ยิน มีเพียงเบี้ยพิการยังชีพ สภาพพื้นที่พักอาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าและสังกะสีผุเป็นรู เวลาฝนตกก็มีฝนสาดเข้ามา ผนังบ้าน ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่าตีแปะไว้ มีห้องน้ำและห้องสุขาอยู่ด้านหลังบ้านไม่มีหลังคา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส สะท้อนแนวคิด “ธอส. สร้างบ้าน สร้างอาชีพ สู่ชุมชนที่ยั่งยืน” เติมเต็มโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้าน ด.ช.พันแสง เหมทอง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี