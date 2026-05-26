ธอส.เผยจัดงานประมูลใหญ่กลางปีประมูลขายบ้านมือสองลดสูงสุด 50%

ธอส. เตรียมจัดใหญ่งานประมูลขายบ้านมือสองประจำปี69 ครั้งที่ คัดทรัพย์คุณภาพเยี่ยม ทำเลน่าเด่นกว่า 12,000 รายการทั่วประเทศ ลดราคาสูงสุด 50% ช่วยคนไทยมีบ้านง่ายขึ้นในราคาสุดคุ้ม พร้อมอัดโปรฯสินเชื่อพิเศษ ดอกเบี้ยคงที่ 0% ต่อปี นาน 2 ปี แจงเปิดประมูลพร้อมกัน 6 มิ.ย.69
นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เตรียมจัดงานประมูลขายบ้านมือสอง ธอส. ครั้งที่ 2 ประจำปี 69 ในวันที่ 6 มิ.ย.69 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. เพื่อสนับสนุนคนไทยให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่า โดยคัดทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเด่นทั่วประเทศ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม รวมกว่า 12,000 รายการ มาประมูลในราคาลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ
โดยแบ่งเป็น ทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 1,000 รายการ ซึ่งมีรายการทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ คอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 31.74 ตารางเมตร ในโครงการไลฟ์รัชดาภิเษก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ราคาประมูลเริ่มต้น 3,060,000 บาท
สำหรับทรัพย์ในส่วนภูมิภาคนำออกประมูลจำนวนกว่า 11,000 รายการ โดยมีรายการทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ บ้านแฝด ขนาดเนื้อที่ 36 ตารางวา ในโครงการแพนนาเซีย วิลเลจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ราคาเริ่มต้นประมูล 2,340,000 บาท และบ้านเดี่ยว ขนาดเนื้อที่ 80.70 ตารางวา ในโครงการ LTF ไอซ์แลนด์ 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ราคาเริ่มต้นประมูล 2,285,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ทำเลดี อยู่ใกล้แหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลต้องวางเงินประกันการซื้อทรัพย์ จำนวน 10,000 บาท ทุกรายการทรัพย์ และวางเงินจำนวน 100,000 บาท สำหรับทรัพย์ที่มีราคาขาย 10 ล้านบาทขึ้นไป พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่ชนะการประมูลและทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิ.ย.69 สามารถใช้โปรโมชันผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี คงที่สูงสุด2 ปีแรก
“ผู้ที่ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุด และทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด 60 รายแรก มีสิทธิ์รับรางวัลอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ หม้ออัดแรงดันไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อนึ่งไฟฟ้า เครื่องปั่นพกพา กาต้มน้ำไฟฟ้า (กำหนดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด”
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. โดยทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมูล ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ ส่วนทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ประมูล ณ ที่ทำการสาขาภูมิภาคของธนาคาร สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage บ้านมือสอง ธอส. หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Application :GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME