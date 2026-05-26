แสนสิริผนึก SHARGEอัพบริการEVครบวงจร

แสนสิริ รุกตลาดบ้านรองรับรถยนต์ไฟฟ้า จับมือ SHARGE ขยายความร่วมมือรับเทรนด์ EV และความผันผวนด้านพลังงาน ลุยติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรองรับการชาร์จไฟในบ้านเพิ่ม ดันยอดสะสม 2,500 หลังภายในปี 69 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ครบวงจร ตั้งแต่ติดตั้ง EV Charger ฟรีในโครงการใหม่ ส่วนลดค่าติดตั้งสำหรับลูกบ้านเดิม และสิทธิชาร์จนอกบ้านในอัตราพิเศษ
นางสาวภัคพริ้ง การุญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI กล่าวว่า แสนสิริ ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการที่อยู่อาศัย โดยร่วมมือกับ SHARGE ต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันได้ติดตั้งระบบ EV Infrastructure ในโครงการบ้านทุกระดับกว่า 40 โครงการ รวมมากกว่า 2,100 หลัง และในปี 69 เตรียมขยายการติดตั้งเพิ่มเติมอีกกว่า 400 หลัง ครอบคลุมบ้านเดี่ยวในแบรนด์นาราสิริ ณริณสิริ เศรษฐสิริ และสราญสิริ ส่งผลให้ยอดสะสมบ้านที่รองรับ EV Infrastructure เพิ่มเป็น 2,500 หลังภายในสิ้นปีนี้
สำหรับ แนวโน้มราคาพลังงานโลกที่มีความผันผวนมากขึ้น รวมถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า แสนสิริจึงร่วมกับ SHARGE เปิดแผนยกระดับบริการ 4 ด้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกบ้าน ได้แก่ 1.ขยายการติดตั้ง EV Infrastructure ในโครงการบ้านเดี่ยว 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ นาราสิริ ณริณสิริ เศรษฐสิริ และสราญสิริ เพื่อให้มียอดสะสมรวม 2,500 หลังภายในปี 69
2.มอบ EV Charger ฟรีสำหรับผู้ซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการใหม่ที่ร่วมรายการ โดยติดตั้งตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง เพื่อให้พร้อมใช้งานทันทีเมื่อรับมอบบ้าน สำหรับการจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ 3.มอบส่วนลดพิเศษค่าติดตั้ง EV Charger ให้กับลูกบ้านแสนสิริทุกโครงการ ทั้งโครงการใหม่และโครงการเดิม ในราคาพิเศษสูงสุดเท่าที่ SHARGE เคยเสนอให้ลูกค้าทั่วไป และ 4. เพิ่มสิทธิประโยชน์การชาร์จนอกบ้าน ผ่านการอัปเกรดสมาชิกเป็นระดับ Platinum Tier ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับอัตราค่าบริการต่ำสุดของสถานีชาร์จ RÊVERSHARGER สำหรับลูกบ้านแสนสิริกว่า 30 โครงการ สามารถใช้สิทธิ์ในสถานีชาร์จที่ร่วมรายการ อาทิ โชว์รูม BYD และสถานีบริการน้ำมันบางจาก
นางสาวภัคพริ้ง กล่าวว่า แสนสิริมองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมาตั้งแต่กว่า 5 ปีก่อน และได้วางรากฐานด้าน EV Infrastructure อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกบ้านได้จริง
“สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความผันผวนของราคาพลังงาน กำลังผลักดันให้ความต้องการใช้พลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แสนสิริจึงเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบายของลูกบ้านในระยะยาว” นางสาวภัคพริ้ง กล่าว
นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SHARGE กล่าวว่า ตลาด EV ไทยยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนจากยอดจองรถยนต์ในงาน Motor Show 2026 ที่ทำสถิติสูงสุดกว่า 132,000 คัน โดยกว่า 80,000 คันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตสัญชาติจีน โดยปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองหาบ้านที่สามารถติดตั้งเครื่องชาร์จได้เท่านั้น แต่ต้องการบ้านที่มีความพร้อมใช้งานจริงตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะบ้านที่ติดตั้ง EV Charger ล่วงหน้า หรือมีระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้อย่างครบถ้วน
“การเตรียม EV Infrastructure ตั้งแต่ต้นช่วยลดทั้งเวลา ความยุ่งยาก และต้นทุนในการติดตั้ง EV Charger ได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับบ้านที่ไม่ได้วางระบบรองรับไว้ล่วงหน้า อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อโครงสร้างและงานตกแต่งภายในบ้านได้อย่างมีนัยสำคัญ” นายพีระภัทร กล่าว