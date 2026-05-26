บจ. mai ไตรมาสแรกอวดกำไรสุทธิกว่า 2.5 พันล.

บจ. ใน mai ไตรมาส 1 ปี 2569 มียอดขายรวม 51,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% และมีกำไรสุทธิรวม 2,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี บจ. ที่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และ บจ. บางกลุ่มยังรักษาความสามารถในการทำกำไรและการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai จำนวน 216 บริษัท คิดเป็น 97% จากทั้งหมด 222 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด และบริษัทที่ไม่นำส่งงบการเงิน) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 พบว่า บจ. มียอดขายรวม 51,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% ต้นทุนขายอยู่ที่ 38,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 26.0% มาอยู่ที่ 26.1% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) 9,581 ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น 2.5% ส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) อยู่ที่ 3,920 ล้านบาท เติบโต 7.8% และมีกำไรสุทธิรวม 2,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3% ซึ่งสะท้อนความสามารถในการปรับตัวที่ดี โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) เพิ่มขึ้นจาก 7.3% เป็น 7.6% และอัตรากำไรสุทธิ (NPM) เพิ่มขึ้นจาก 4.0% เป็น 4.8%
“ผลการดำเนินงานของ บจ. ใน mai ไตรมาส 1/2569 สามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้ดี ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดตัว ในขณะที่บริษัทบางกลุ่มในตลาด mai ยังคงมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรเอาไว้ได้ และบางบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจจึงทำให้มียอดขายเติบโตขึ้น โดยมี 2 กลุ่มธุรกิจที่มียอดขาย และกำไรสุทธิเติบโต ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มบริการ ในขณะที่กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มีผลประกอบการทรงตัว แต่บางกลุ่มยังได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์” นายประพันธ์กล่าว
ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 313,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% จากสิ้นปี 2568 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568 ที่เท่ากับ 0.70 เท่า
ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 229 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 214.37 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization) อยู่ที่ 208,266.94 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 374.93 ล้านบาทต่อวัน