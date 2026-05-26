SCB EIC เพิ่มคาดการณ์ส่งออกปีนี้โต 7.8% แรงหนุนสินค้ากลุ่มเทคฯ ขาขึ้นรองรับ Data Center

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินว่า มูลค่าส่งออกไทยปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 7.8% (เดิมมอง 0.5%) แม้สงครามในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยสาเหตุหลักมาจาก
1. ประมาณการการค้าโลกปี 2569 ปรับสูงขึ้น โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ปรับเพิ่มประมาณการปริมาณการค้าโลก เป็นขยายตัว 1.9%จากเดิม 0.5% และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มประมาณการการค้าโลก เป็นขยายตัว 2.8% จากเดิม 2.6% โดย WTO ให้เหตุผลว่าการค้าเกี่ยวกับ AI มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเอเชียได้ผลบวกสูง ประกอบกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าสหรัฐฯ มีแนวโน้มต่ำกว่ามุมมองเดิม (รูปที่ 6 ซ้าย)
2. มูลค่าส่งออกไทย 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) ขยายตัวสูง 18.9% เติบโตมากกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวสูงกว่า 57% (CTG 10.7%) นอกจากนี้ ความต้องการทองคำสูงขึ้นทั่วโลก ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าส่งออกทองคำยังไม่ขึ้นรูปของไทย ขยายตัว 50.8% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี (CTG 2.2%)
3. การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในระยะข้างหน้า (สัดส่วน 21% ของมูลค่าการส่งออกในปี 2568) จากแรงหนุนของวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก และการลงทุน Data center ที่ยังขยายตัว (ซึ่งไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลก ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมุมมองดังกล่าว สอดคล้องกับ WTO
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่าแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของไทยปี 2569 จะขยายตัวอยู่ในช่วง -3% ถึง 8% และยังมีความเสี่ยงจากกำแพงภาษีสหรัฐฯ ที่ต้องจับตา
อย่างไรก็ดี SCB EIC ปรับประมาณการมูลค่านำเข้าในปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 15.8% (เดิมคาด 9.0%) ผลจาก
1. นำเข้า 4 เดือนแรก ขยายตัวสูงมาก 35.7% โดยเฉพาะวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปที่ขยายตัว 51.3% (CTG 21.5%)
2. การนำเข้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป และสินค้าทุน มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับมูลค่าส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง และความต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น Data center ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
3. การนำเข้าเชื้อเพลิงมีแนวโน้มขยายตัวสูง ตามราคาพลังงานโลก หลังได้รับผลกระทบจากสงครามฯ สอดคล้องกับดัชนีราคาสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้น 10.2% โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบที่ขยายตัวถึง 47.5% ในเดือน มี.ค.(ยังไม่ประกาศเลขเดือน เม.ย.)
อนึ่ง กระทรวงพาณิชย์ รายงานข้อมูลล่าสุดว่า มูลค่าการส่งออกเดือน เม.ย. อยู่ที่ 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 23.1% เร่งขึ้นจาก 18.7% ในเดือนก่อน และขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ (SCB EIC ประเมิน 16.2%) ซึ่งการส่งออกของไทยเดือนนี้ ได้แรงส่งต่อเนื่องจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ประกอบกับแรงหนุนจากส่งออกสินค้าเกษตร
ขณะที่ภาพรวมมูลค่าส่งออกไทย 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.69) ขยายตัวต่อเนื่อง 18.9%