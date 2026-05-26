หุ้นปิดบวก 3.03 จุด เด้งสั้นก่อนย่อปรับฐาน หุ้นแบงก์-DELTA ยังนำ จับตา PCE สหรัฐชี้ทิศทางเฟด

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,553.36 จุด เพิ่มขึ้น 3.03 จุด (+0.20%) มูลค่าซื้อขาย 58,368.33 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,563.42 จุด และจุดต่ำสุด 1,547.86 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 182 หลักทรัพย์ ลดลง 267 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 211 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงเช้าเด้งขึ้น และค่อย ๆ ย่อลงมาปรับฐาน ปริมาณการซื้อขายลดลงจากเมื่อวาน การปรับฐานของดัชนีมาจากการลดช่วงบวกของหุ้นรายตัวอย่าง DELTA รวมทั้งหุ้นกลุ่มแบงก์แม้ช่วยดันตลาดขึ้นแรงในช่วงแรกแต่บางตัวก็ลดช่วงบวกลงมาด้วยเช่นกัน อีกทั้งกลุ่มพลังงานเผชิญแรงขายสลับออกมา การซื้อขายช่วงเช้าตอบรับกระแสข่าวสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง แต่ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานก็ไม่ได้ขึ้นมา สะท้อนว่าตลาดให้น้ำหนักกับความหวังเรื่องการเจรจาสันติภาพมากกว่า
ขณะเดียวกัน เม็ดเงินลงทุนยังคงไหลเข้าสู่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากหุ้น CCET ที่แม้จะติดเกณฑ์ Cash Balance แต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ลงไปแรง สะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมของกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี
สำหรับแนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่ง Sideway เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใช้ประเมินเพื่อดำเนินนโยบายทางการเงิน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศยังต้องติดตามความคืบหน้าของนโยบายต่าง ๆ จากทางภาครัฐต่อไป โดยให้แนวรับ 1,540 จุด และแนวต้าน 1,560 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,026.52 ล้านบาท ปิดที่ 339.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,447.67 ล้านบาท ปิดที่ 198.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,027.18 ล้านบาท ปิดที่ 173.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,140.51 ล้านบาท ปิดที่ 61.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,976.40 ล้านบาท ปิดที่ 146.50 บาท ลดลง 2.00 บาท