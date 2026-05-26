จับตาสัญญาณเทขาย รัฐบาลภูฏานซุ่มโอน 'บิทคอยน์ 7 ล้านดอลลาร์' เข้ากระเป๋าเซกวิท

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระดับโลกชี้เบาะแสสำคัญ รัฐบาลภูฏานกำลังโยกย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบการทำธุรกรรมโอนบิทคอยน์มูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังที่อยู่ดิจิทัลแบบเซกวิท ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนนัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเทขายทำกำไรครั้งใหญ่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนทั่วโลกถึงยุทธศาสตร์การบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศที่เคยซุ่มสะสมบิทคอยน์มาอย่างยาวนาน
อาร์แฮม แพลตฟอร์มข่าวกรองด้านคริปโตเคอร์เรนซีชื่อดังรายงานเจาะลึกการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ดิจิทัลระบุว่า ล่าสุดของรัฐบาลภูฏาน ที่ได้ทำการโอนบิทคอยน์บางส่วนมูลค่าราว 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลแห่งใหม่ที่รองรับระบบ เซกวิท การขยับตัวในครั้งนี้ส่งสัญญาณเตือนถึงนักลงทุนในตลาด เนื่องจากเป็นเค้าลางของการเตรียมถ่ายโอนหรือเทขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่ออกสู่ตลาด
นักวิเคราะห์จากอาร์แฮม ระบุพฤติกรรมที่น่าสนใจว่า รัฐบาลภูฏานมีแนวโน้มที่จะทยอยโอนบิทคอยน์ ในสัดส่วนที่ไม่สูงนักไปยังที่อยู่เซกวิทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแยกส่วนอย่างชัดเจนจากกลุ่มบัญชีหลักแบบ P2SH เดิมที่เคยใช้ สถิติชี้ให้เห็นว่ายอดการถือครองบิทคอยน์ ของรัฐบาลภูฏานได้ปรับตัวลดลงกว่า 10,000 เหรียญ จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ราว 13,390 เหรียญ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567
เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปในข้อมูลการทำธุรกรรมตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นมา พบว่ามีการเคลื่อนย้ายบิทคอยน์ รวมมูลค่ามหาศาลถึง 237.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลหลักไปยังที่อยู่เซกวิท
ทั้งนี้การเลือกใช้ที่อยู่แบบเซกวิทนั้นมีนัยทางเทคนิคที่สำคัญเนื่องจากระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่อยู่บิทคอยน์ ในรูปแบบดั้งเดิม
ปัจจุบันฐานข้อมูลจากอาร์แฮม ประเมินว่ารัฐบาลภูฏานยังคงเป็นผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลระดับวาฬของตลาด โดยมีบิทคอยน์อยู่ในการครอบครอง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 234.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกันนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงโดยถือครองเหรียญ อีเธอเรียม อีกเล็กน้อยที่มูลค่าราว 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ท่าทีที่เปิดกว้างต่อระบบการเงินยุคใหม่ของภูฏานไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานบริหารจัดการนโยบายการเงินระดับชาติอย่าง องค์การบริหารเงินตราแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนผ่านการผนึกกำลังกับ ริปเปิล เพื่อริเริ่มโครงการนำร่องในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง โดยมุ่งหวังที่จะศึกษาและดึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ยกระดับระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับสถานการณ์ตลาดในขณะที่รายงานข่าวนี้ ราคาของบิทคอยน์ยังคงปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 77,571 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดอันดับหนึ่งของโลกนี้ยังคงรักษาระดับการเติบโตในแดนบวกได้มากกว่า 1.1 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสเงินทุนที่ยังคงไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง