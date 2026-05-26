ช็อกวงการคริปโตเคอร์เรนซี 'นาธาน ออลล์แมน' บิ๊กบอส Ondo Finance วัย 32 ปี เสียชีวิตกะทันหัน

วงการการเงินดิจิทัลต้องสูญเสียบุคลากรระดับแนวหน้าอย่างกะทันหัน เมื่อ ออนโด ไฟแนนซ์ (Ondo Finance) ประกาศข่าวเศร้าถึงการจากไปของ "นาธาน ออลล์แมน" ซีอีโอและผู้ก่อตั้งวัยเพียง 32 ปี บุคคลสำคัญผู้บุกเบิกเทรนด์แปลงสินทรัพย์จริงเป็นโทเคน (RWA) มูลค่ามหาศาลกว่า 3.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมที่กำลังถูกจับตามองจากยักษ์ใหญ่วอลล์สตรีท ขณะที่บอร์ดบริหารเร่งดัน "เอียน เดอ โบเด" ขึ้นกุมบังเหียนแทน เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ท่ามกลางสมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลที่ท้าทาย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สร้างความตกตะลึงให้แก่นักลงทุนและวงการบล็อกเชนทั่วโลก เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อบัญชีทางการบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) ของบริษัท ออนโด ไฟแนนซ์ (Ondo Finance) ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของ นายนาธาน ออลล์แมน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยวัยเพียง 32 ปี โดยไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการเสียชีวิต มีเพียงการระบุว่าทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้
ทางองค์กรได้แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่าความเฉลียวฉลาด ความอ่อนน้อมถ่อมตน และแรงผลักดันของเขา คือรากฐานที่หล่อหลอมให้องค์กรก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดในปัจจุบัน ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการเงินที่เปิดกว้าง จะยังคงเป็นดีเอ็นเอที่ฝังรากลึกอยู่ในทุกนวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นต่อไป
ในมุมมองเชิงวิเคราะห์ ผลกระทบจากการสูญเสียครั้งนี้ถือว่ามีนัยสำคัญต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจาก นาธาน ออลล์แมน เป็นเสมือนสถาปนิกคนสำคัญที่ผลักดันให้ ออนโด ไฟแนนซ์ ประสบความสำเร็จในการนำสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ มาแปลงสภาพเป็นโทเคนดิจิทัล โดยมียอดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่าสูงถึง 3.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันมีฐานนักลงทุนที่ถือครองโทเคนเหล่านี้มากกว่า 111,680 ราย
วิสัยทัศน์การก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2564 ของเขา ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กระแสการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenization) กลายเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ระดับโลก จนสามารถดึงดูดความสนใจจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีทอย่าง แบล็คร็อก (BlackRock) ซึ่งมองเห็นศักยภาพในการใช้บล็อกเชนเพื่อปฏิวัติกระบวนการซื้อขายและการชำระราคาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อเจาะลึกแฟ้มประวัติการทำงาน ก่อนหน้าที่จะมาก่อตั้งอาณาจักรของตนเอง เขาเคยสั่งสมประสบการณ์เชิงลึกในฐานะทีมงานกระดานสินทรัพย์ดิจิทัลของสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และยังเป็นหัวหอกในการก่อตั้ง เชนสตรีท แคปิตอล (ChainStreet Capital) กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นกลยุทธ์การทำกำไรด้วยระบบอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อเร่งอุดช่องโหว่และรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน บอร์ดบริหารได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอียน เดอ โบเด ประธานบริษัท ขึ้นดำรงตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ทันที โดยเขาได้กล่าวยกย่องผู้ล่วงลับว่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์เฉียบขาด แต่ยังเป็นเพื่อนสนิทที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป พร้อมให้คำมั่นว่าพันธกิจขององค์กรจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มกำลังเพื่อสานต่อเจตนารมณ์
สอดคล้องกับมุมมองของ นายเบน กรอสแมน รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการตลาด ที่กล่าวย้ำว่า นาธาน ออลล์แมน เป็นผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความฉลาดหลักแหลม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ช่วยกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในภาพรวม
ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านผู้นำแบบฉุกเฉินในครั้งนี้ ถือเป็นบททดสอบสุดหินขององค์กร ว่าจะสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและสานต่อนวัตกรรม RWA ได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ ท่ามกลางกระแสของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและเหรียญพี่ใหญ่อย่างบิทคอยน์ ที่ยังคงมีความผันผวนสูง แต่มรดกทางความคิดที่เขาทิ้งไว้ จะยังคงเป็นพิมพ์เขียวสำคัญของโลกการเงินไร้ศูนย์กลางไปอีกนานแสนนาน