ผ่าแผนสกัดทุนเทา 4 องค์กรยักษ์ตั้งวอร์รูมเดือด!! ล่าล้างบางอาชญากรไซเบอร์

ก.ล.ต. ปปง. ธปท. และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขยับครั้งใหญ่ เริ่มต้นปฏิบัติการร่วม (Joint Operation) เชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยข้ามองค์กร หวังตัดตอนเส้นทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพที่ใช้ช่องว่างระหว่างหน่วยงานเป็นเครื่องมือ ตอกย้ำแนวคิด Connecting the dots สู่การบังคับใช้กฎหมายถึงราก ภายใต้มาตรการสกัดกั้นทุนเทา พร้อมสร้างเกราะคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ที่ซับซ้อนและลุกลามต่อเนื่อง
การหารือระดับสูงระหว่าง 4 หน่วยงานหลักของประเทศ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ได้ข้อสรุปเป็นรูปธรรมในการเดินหน้าปฏิบัติการร่วม (Joint Operation) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมการทำธุรกรรมต้องสงสัยอย่างเป็นระบบ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการอุดช่องโหว่ของระบบการเงินไทย ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นทางผ่านของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ภายใต้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมวางแนวทาง
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ว่า ก.ล.ต. ได้ผนึกกำลังกับ ธปท. ปปง. และ CIB อย่างแนบแน่น เพื่อยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยระหว่างหน่วยงานคือกลไก Connecting the dots ที่จะทำให้ระบบการบังคับใช้กฎหมายของทางการทำงานสอดประสานกันอย่างคมกริบ ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ ป้องกัน และสกัดกั้นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นระบบ
ด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เน้นย้ำว่า การบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยคือหัวใจของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินงานในลักษณะ Joint Operation จะช่วยให้สามารถระบุพฤติการณ์เสี่ยงและติดตามเส้นทางการเงินได้อย่างเฉียบคมและทันท่วงที เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบข่าวกรองทางการเงิน และเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ธปท. ระบุว่า ธปท. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบการเงินไทย การทำงานร่วมกับพันธมิตรครั้งนี้จึงมุ่งอุดช่องโหว่ที่อาจถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินสกปรกจากอาชญากรรมทางการเงินทุกรูปแบบ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้เท่าทันบริบทภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและการคุ้มครองประชาชนจากมิจฉาชีพออนไลน์ในระยะยาว
ส่วนพันตำรวจเอกวิญญู แจ่มใส ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในฐานะตัวแทนจากศูนย์ ACSC และ CIB ชี้ว่า ภายใต้นโยบายของ พลตำรวจเอก ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) รวมถึง พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้อำนวยการ ศปอส.ตร. ทางตำรวจพร้อมสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมต้องสงสัยอย่างเต็มกำลัง การเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานนี้จะเป็นอาวุธสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน ติดตามเส้นทางการเงิน และขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด โดยเฉพาะการจัดการขบวนการคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงออนไลน์ และอาชญากรรมไซเบอร์ทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ปฏิบัติการร่วมครั้งนี้ยังสอดรับกับหนึ่งใน 5 มาตรการสกัดกั้นทุนเทาของ ก.ล.ต. ที่มุ่งมั่นในการจัดการการฟอกเงินผ่านระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถึงแก่น โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการปิดช่องทางของทุนเทาหรืออาชญากรรมทางการเงินทุกประเภท พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาว และเป็นหลักประกันในการคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนจากภัยเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน