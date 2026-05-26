INSET ส่งซิกQ2 โตติดปีก รับ Data Center พีคสุด

อินฟราเซท ประเมินแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/69 เติบโตต่อเนื่อง อานิสงส์ลุยส่งมอบงาน Data Center แน่น ฟากบิ๊กบอส “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” ระบุ อุตสาหกรรม Data Center กำลังบูม เล็งไทยเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ AI ของภูมิภาค มั่นใจผลงานปี 69 เติบโตก้าวกระโดดจาก Backlog ในมือ 5 พันล้านบาท พร้อมเข้าประมูลงานระดับ Hyperscale เพิ่ม มูลค่า 6,500 ล้านบาท ดันรายได้จ่อทำสถิติสูงสุดใหม่
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/2569 ยังคงมีทิศทางสดใส จากอุตสาหกรรมดิจิทัล เดินหน้าขยายการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์เซอร์วิส มูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 5,000 ล้านบาท เตรียมทยอยส่งมอบงานตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผลงานทุกไตรมาสในปี 2569 ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับสัญญาณเชิงบวก จากความต้องการใช้บริการการจัดเก็บข้อมูล บริการคลาวด์ และการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีดาต้าเซ็นเตอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกและกระแสโยกย้ายฐานการผลิต ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ที่นักลงทุนให้ความสนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพในการเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งกำลังทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ AI ของภูมิภาค
ปัจจุบันบริษัทฯ มี (Backlog) 5,000 ล้านบาท ทยอยส่องมอบงานและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องได้อีก 1-2 ปี และยังเข้าร่วมประมูลงานดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ Hyperscale อีกราว 6,500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยประกาศผลเร็วๆนี้
กรรมการผู้จัดการ INSET กล่าวอีกว่า กลยุทธ์และแผนธุรกิจ บริษัทฯได้มองเห็นโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งได้เตรียมการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งไว้แล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยการขยายทีมวิศวกรและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมเตรียมแหล่งเงินทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเป็นผู้ให้บริการระดับ Hyperscale ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพและรับงานเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวผลการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 41.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.10 ล้านบาท หรือ 297% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 10.46 ล้านบาท และมีรายได้รวม 654 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356 ล้านบาท หรือ 120% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 298 ล้านบาท
ปัจจุบัน INSET ประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) แบบครบวงจร ตั้งแต่วางแผน สำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง ติดตั้งเสาส่งสัญญาณ วางระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจุดเชื่อมต่อ 3. ธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance & Services) ดูแลเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง 4. ธุรกิจซื้อ-ขาย อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IT 5. ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชัน (Application Service Provider) พัฒนาและให้บริการโซลูชันด้านแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ