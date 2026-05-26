หุ้นปิดเช้าบวก 6.40 จุด รับแรงซื้อคืนแบงก์-DELTA ท่ามกลางความเสี่ยงตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,556.73 จุด เพิ่มขึ้น 6.40 จุด (+0.41%) มูลค่าซื้อขายราว 33,197 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ โดยทำจุดสูงสุด 1,559.38 จุด และจุดต่ำสุด 1,547.86 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นต่อ แม้ว่าในช่วงเปิดตลาดจะย่อตัวลงมาบ้าง แต่ก็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้ โดยปัจจัยหลักเช้านี้มาจากแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากวานนี้ปรับตัวลงมา รวมถึงแรงซื้อต่อเนื่องหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA และ HANA ก็ยังขึ้นมาช่วยหนุนดัชนี
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆ เข้ามา และตลาดหุ้นเอเชียช่วงเช้านี้ก็พักตัวเป็นส่วนใหญ่ระหว่างรอติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ตะวันออกกลาง รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะทยอยออกมา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,560 จุด แนวรับ 1,540 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,860.02 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,291.48 ล้านบาท ปิดที่ 173.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,973.25 ล้านบาท ปิดที่ 338.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,326.51 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,226.28 ล้านบาท ปิดที่ 135.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท