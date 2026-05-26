PF ชำระดบ.หุ้นกู้ครบ เร่งจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ครบ ปรับลดขนาดองค์กร

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เผยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครบทั้ง 10 รุ่นที่ครบกำหนดในเดือนพ.ค.2569 เดินหน้าแผนขายสินทรัพย์ ทั้งตึกสีลมและที่ดินริมแม่น้ำ เพื่อเร่งจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ครบ ปรับลดขนาดองค์กรในครึ่งปีหลัง และปรับกลยุทธ์ใหม่กระตุ้นยอดขาย สร้างบ้านมาตรฐานใหม่ และศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน

นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด PF263A ซึ่งครบกำหนดวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2569 ครบถ้วนแล้วอีก 9 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ PF264A, PF265B, PF268A, PF25NA และ PF258B รวมถึงหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 18-19 พฤษภาคม อีก 4 รุ่น ได้แก่ PF258A, PF265A, PF268B และ PF26NA

“หลังดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว แผนต่อไปบริษัทจะเดินหน้าเพิ่มสภาพคล่อง ให้เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้แผนการขายทรัพย์สินและที่ดินมีความคืบหน้า โดยมีข้อตกลงขายอาคารสำนักงาน 6 ชั้นริมถนนสีลม มูลค่า 150 ล้านบาท และขายที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ 8 ไร่ ทำเลใกล้ไอคอนสยาม มูลค่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นของบริษัทร่วมทุนที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 9% และจะได้รับเงินภายใน 3 เดือน”

แผนการขายสินทรัพย์บางส่วนมีความล่าช้ากว่ากำหนด จากปัจจัยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทประเมินว่าสถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น และคาดว่าจะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกรรมอื่นๆ มีความคืบหน้า

ขณะเดียวกัน บริษัทจะเดินหน้ามาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับลดขนาดองค์กรให้เล็กลง ลดจำนวนพนักงานลงกว่า 100 คนในช่วงครึ่งปีหลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในปัจจุบัน

“ในไตรมาส 1/2569 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายลดลงต่ำสุดในรอบ 40 ปี จึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายโครงการทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม โดยมีแผนปรับกลยุทธ์การสร้างบ้านมาตรฐานใหม่ ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน พร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้าน ด้วยการปรับปรุงสโมสรเป็น Health Club ศูนย์สุขภาพดีใกล้บ้าน ที่สามารถรองรับสมาชิกทุกรุ่นทุกวัยในครอบครัว ตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”.