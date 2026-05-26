LH Bank เปิดแคมเปญ “แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ” แจกบัตรคอนเสิร์ต ‘โจอี้ ภูวศิษฐ์’ 3,500 ที่นั่ง

LH Bank เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง หลังแคมเปญ “LH Bank แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ” ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในปีแรก ล่าสุดธนาคารเตรียมสร้างปรากฎการณ์ความสุขสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งใหม่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง ผ่านคอนเสิร์ต “LH Bank RHYTHM OF WEALTH with JOEY PHUWASIT & Special Guest” ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษและแทนคำขอบคุณลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร โดยการมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ได้ร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงดนตรี ความสุข และความประทับใจอย่างใกล้ชิด ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You เพื่อจองพื้นที่ความสนุกที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 จำนวน 3,500 ที่นั่ง
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมคอนเสิร์ต ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
· ช่องทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You แจกบัตรคอนเสิร์ตจำนวนรวม 2,000 ที่นั่ง
ลูกค้าสามารถกดรับโค้ด ผ่านเมนู “สิทธิพิเศษ” (Rewards) บนแอปพลิเคชัน LHB You ระยะเวลารับโค้ดตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 และนำโค้ดที่ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม (Quiz Game) ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2569
· ช่องทางบูธกิจกรรม LH Bank x โจอี้ ภูวศิษฐ์ แจกบัตรคอนเสิร์ตจำนวนรวม 700 ที่นั่ง
ลูกค้าสามารถร่วมสนุกเล่นเกมส์ Sweet Crush ณ บูธกิจกรรม LH Bank ตามสถานที่และวันเวลาที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2569 โดยลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่จัดบูธกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
· แคมเปญสำหรับลูกค้า Family Banking แจกบัตรคอนเสิร์ตจำนวนรวม 200 ที่นั่ง
ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน LHB You และมียอดสินทรัพย์ส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อาทิ เปิดบัญชีเงินฝากประจำ (ระยะเวลาฝาก 3, 6, 9, 12, 24 และ 36 เดือน) พร้อมมียอดเงินฝากใหม่ และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต* หรือซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนรวม** (Mutual Fund) ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาส่งเสริมการตลาดที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
*ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
· แคมเปญสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล (Happy Cash) แจกบัตรคอนเสิร์ตจำนวนรวม 600 ที่นั่ง
ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (Happy Cash) และได้รับอนุมัติพร้อมเบิกรับวงเงินสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
“กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 8.88% - 25.00% ต่อปี”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกธุรกรรมด้านการเงิน ครบ จบในแอปเดียว ตลอดจนกิจกรรมดีๆ อีกมายมาย ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHB You ได้ที่ App Store และ Google Play พร้อมรับโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ และดีลสุดคุ้มแบบจัดเต็ม เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ร่วมรายการและฝากเงินสำเร็จตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป เลือกรับ E-Voucher มูลค่า 200 บาท ผ่านแอป LHB You ตั้งแต่วันนี้ ถึง30 มิถุนายน 2569
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th หรือทุกสาขาธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank Contact Center โทร. 1327