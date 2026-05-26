ATLAS รุกตลาดก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ ATLAS ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้มพีที (PT)” เดินหน้าขยายฐานธุรกิจและตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้งานก๊าซหุงต้ม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย ณ ตลาดบองมาร์เช่ คอมมูนิตี้มาร์เก็ตและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าและร้านอาหารชื่อดังจำนวนมาก โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการใช้งานก๊าซหุงต้มที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ก๊าซหุงต้มขนาดได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และถูกวิธี อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอาหารได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ATLAS ยังได้จัดบูธแนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มแบรนด์ PT ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้มคุณภาพมาตรฐาน พร้อมถังที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย และมีการดูแลคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการร้านอาหาร มาพร้อมน้องน้ำก๊าซมาสคอตสุดคิวท์ ส่งต่อแคมเปญ “น้องน้ำก๊าซช่วยแบก ลดทุกถัง สกัดค่าครองชีพ” มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 100 บาทต่อถัง หวังช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายทั้งภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทั่วไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีบูธโครงการ “Transform จาก PT LPG” ร่วมมอบสิทธิพิเศษให้แก่ประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในการเดินทางและการประกอบอาชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น