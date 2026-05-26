ปลัดคลัง มั่นใจ "ไทยช่วยไทย พลัส" 30 ล้านสิทธิเพียงพอความต้องการ ล่าสุดยังเหลือ 5.6 ล้าน

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลต้องให้ประชาชนมาแย่งกันลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" (60/40) ว่า การเปิดลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาแย่งกันลงทะเบียนรับสิทธิ เพราะทุกคนที่ประสงค์จะร่วมโครงการหากมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ก็จะสามารถรับสิทธิได้หมดทุกคน โดยรัฐบาลมั่นใจว่า 30 ล้านสิทธิที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอน
"วัตถุประสงค์เราไม่ใช่การให้ประชาชนมาแย่งสิทธิกันอย่างแน่นอน เพราะทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิทั้งหมดทุกคน แต่เหตุที่จำเป็นต้องให้ลงทะเบียน เพราะมีเงื่อนไขของโครงการ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้การกดยอมรับด้วย จึงต้องเปิดให้ลงทะเบียน" ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ
ส่วนความคืบหน้า ภายหลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) วันแรก (25 พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. นั้น พบว่าระบบของแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" สามารถรองรับการลงทะเบียนได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งการลงทะเบียนจะมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกเท่านั้น และหลังจากนั้น จะค่อยๆ เบาบางลง คาดว่าการลงทะเบียนช่วงหลังนี้ คงเหลือเพียงชั่วโมงละ 1-2 แสนสิทธิ
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการแล้ว และได้รับข้อความให้รอผลการลงทะเบียนในอีก 3 วันนั้น ขอว่าไม่ต้องกังวลใจ เพราะคนกลุ่มนี้ จะไม่ถูกตัดสิทธิอย่างแน่นอน เพราะระบบได้นับรวมสิทธิของคนกลุ่มนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ก็สามารถใช้สิทธิได้ตามกำหนดแน่นอน
นายลวรณ กล่าวว่า หลังจากนี้จะเป็นการเก็บตกคนที่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องการลงแอปฯ "เป๋าตัง" จากการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ การเปลี่ยนเบอร์ หรือการลืมรหัสเข้าแอปฯ ซึ่งในส่วนนั้นไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ จะต้องไปทำที่ธนาคารกรุงไทย
ทั้งนี้ หากยอดการลงทะเบียนเต็มครบ 30 ล้านสิทธิ ก่อนวันที่ 29 พ.ค.69 ก็จะปิดการลงทะเบียนทันที
โดยล่าสุด ณ เวลา 09.47 น.วันนี้ เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส แจ้งว่า ยังมีจำนวนสิทธิคงเหลืออีก 5.61 ล้านสิทธิ