BIZ คว้างานใหม่เข้าพอร์ต มูลค่ากว่า 400 ลบ.

"บิสซิเนสอะไลเม้นท์ " คว้างานขายเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง มูลค่า 461.9 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์” ระบุ มั่นใจปี 69 ยังเติบโตได้ดีจาก Backlog ในมือที่ทยอยส่งมอบงานอีก 1-2 ปี พร้อมลุยชิงงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะชนะงานได้ไม่น้อยกว่า 50% ของงานที่เข้าร่วมประมูล
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง) กับโรงพยาบาล 3 แห่ง มูลค่าสัญญารวม 461.9 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว)
“ประเมินแนวโน้มตลาดเครื่องมือแพทย์ยังมีการเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในตลาดผู้ให้บริการประเภทสถานพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน ที่มีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับการใช้งานในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลงานดังกล่าวอีกหลายโครงการมูลค่ารวม 800 ล้านบาท โดยคาดหวังว่าจะสามารถชนะงานได้ไม่น้อยกว่า 50% ของงานที่เข้าร่วมประมูลทั้งหมด”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสและขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและสาธารณสุข ในการเป็นผู้นำด้านการรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
สำหรับแนวโน้มในปี 2569 บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาส 1/2569 มีรายได้จากการขาย 334.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการส่งมอบงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่จำนวน 2 โครงการ ขณะเดียวกันงานที่เป็นรายได้จากการให้บริการ ที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัญญาบริการบำรุงรักษาที่เพิ่มมาขึ้น
“BIZ มั่นใจว่าเราจะสามารถทยอยส่งมอบงานเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาในภูมิภาคต่างๆ ภายในระยะเวลา 1–2 ปี ข้างหน้าตามแผนที่วางไว้ และมุ่งเน้นการเป็น Solution Provider ด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาแบบครบวงจร พร้อมเดินหน้าบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯและผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว” นายสมพงษ์ กล่าว