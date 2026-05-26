GGC ปรับโครงสร้างล้างขาดทุนสะสม 1.2 พันล้านบาท

" โกลบอลกรีนเคมิคอล " เดินหน้าปรับโครงสร้างทุนผ่านการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดประมาณ 1,200 ล้านบาท ปูทางสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ชูสถานะ “บริษัทปลอดหนี้” (Debt-Free)ที่พร้อมกลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยยุทธศาสตร์ GGC Taking the Future มุ่งสู่เป้าหมาย EBITDA 1,200 ล้านบาท ภายในปี 2573
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับโครงสร้างทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 9.50 บาท เป็น 8.00 บาท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ล้านบาท”
“การดำเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการทางการเงินเชิงรุก (Financial Optimization) การล้างขาดทุนสะสมจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมาย และทำให้ GGC สามารถกลับมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ทันทีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ซึ่งเราถือเป็นพันธกิจสำคัญในการสร้าง Value Creation คืนสู่ผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ มาโดยตลอด”
ยืนยันสถานะทางการเงินแกร่ง - ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (E-EGM) เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่าการลด Par ในครั้งนี้ เป็นเพียงรายการทางบัญชี ที่ไม่มีการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น โดยสินทรัพย์ สภาพคล่อง ส่วนของผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงใดๆ ยังคงเดิม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สูงสุด และดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส
การปรับโครงสร้างทุนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของ GGC สำหรับการเติบโตในระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์ “GGC Taking the Future” เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเพิ่มความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต