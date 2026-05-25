ROCTEC เผยผลงานปี FY2568/69 กำไรสุทธิโต

"ร็อคเทค โกลบอล" เผยผลการดำเนินงานปี FY2568/69 รายได้เติบโต 11% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 40% แรงหนุนหลักจากกลุ่มธุรกิจ ICT Solutions และการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย แลบะปีงบประมาณ 2569/70 ROCTEC คาดธุรกิจหลักของบริษัทจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง
นาย เว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ROCTEC แจ้ง ผลการดำเนินงานแข็งแกร่งสำหรับปี FY2568/69 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสู่ระดับ 3,428 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 39.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 476 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.9% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมโครงการที่เพิ่มขึ้น การบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น
โดยธุรกิจ ICT Solutions ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนรายได้ของ ROCTEC โดยสร้างรายได้ 2,917 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85% ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากธุรกิจ Digital Display Solutions ซึ่งได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในประเทศ และมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันธุรกิจ Transportation Solutions ยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของ รฟท. (SRT) รวมถึงงานสัญญาบำรุงรักษาของ ขสมก. (BMTA) และโครงการระบบเครือข่าย M6/M81 และสำหรับธุรกิจ Integrated Technology Solutions มีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการ ICT ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation)
ด้านธุรกิจ Advertising ยังคงเติบโตในทิศทางที่ดี โดยมีรายได้ 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของสื่อประเภท Street Furniture และการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้สื่อนอกบ้านในทำเลที่มีการมองเห็นสูงยังคงอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่โครงสร้างต้นทุนมีความคงที่ ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ประจำและเสริมความชัดเจนของผลประกอบการของบริษัท
ในด้านความสามารถในการทำกำไร ROCTEC มีกำไรขั้นต้น 957 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 27.9% แม้อัตรากำไรจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการเร่งขยายปริมาณงานตามคำสั่งซื้อจากของธุรกิจ Digital Display Solutions ในช่วงขยายการดำเนินงาน แต่พอร์ตธุรกิจโดยรวมยังคงสะท้อนคุณภาพอัตรากำไรที่แข็งแกร่งและการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย
"ในปีงบประมาณ 2568/69 เป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของ ROCTEC ที่สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการขยายการดำเนินโครงการควบคู่กับการรักษาวินัยด้านต้นทุน โดยธุรกิจ ICT Solutions ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Digital Display Solutions ความคืบหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และโอกาสในโซลูชันด้าน Smart City และระบบรักษาความปลอดภัย เรายังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ "
ตลอดปีที่ผ่านมา ROCTEC ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ผ่านพัฒนาการสำคัญหลายประการ โดยบริษัทและกลุ่มกิจการร่วมค้าได้รับสัญญาก่อสร้างระบบเครือข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติของ รฟท. (SRT) มูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านบาท ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของ ROCTEC ในการเข้าสู่ภาคโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของไทย นอกจากนี้ ผลงานของ ROCTEC ในการร่วมพัฒนา AI Station Hotline และ MTR Care App ให้กับ MTR Corporation ยังได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินตามลำดับ ในงาน International Exhibition of Inventions Geneva 2569 ซึ่งตอกย้ำศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในการพัฒนาโซลูชันการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับปีงบประมาณ 2569/70 ROCTEC คาดว่าธุรกิจหลักของบริษัทจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง แม้อาจดำเนินไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยโครงการ รฟท. จะยังเป็นฐานรายได้สำคัญ ขณะที่โอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม Digital Display และ Integrated Technology ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้วยฐานะการเงินที่ปลอดหนี้ สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และรูปแบบการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีความต่อเนื่องมากขึ้น บริษัทเชื่อว่าจะมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล
ทั้งนี้ ROCTEC ยังคงมุ่งมั่นต่อแนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาลไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ด้วยการได้รับการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” บริษัทจึงเดินหน้าส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และวินัยในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย