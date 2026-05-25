KTC มอง "ไทยช่วยไทยพลัส" ช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพเติมสภาพคล่องลูกหนี้

นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย [KTC] ให้มุมมองผ่านงาน KTC Earnings Call Q1/69 ต่อการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "ไทยช่วยไทยพลัส" เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกว่า 43 ล้านคน ผ่านรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" นาน 4 เดือนว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งผลดีทางอ้อมต่อภาพรวมวินัยทางการเงินและคุณภาพหนี้ของผู้บริโภค เนื่องจากเมื่อภาครัฐเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ประชาชนจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น และสามารถนำเงินส่วนหนึ่งไปบริหารภาระทางการเงินอื่นๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงการชำระหนี้คืนให้กับสถาบันการเงิน
"แม้มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอาจมิได้ส่งผลโดยตรงกับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของสมาชิก แต่ในอีกมุมหนึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีเงินคงเหลือสำหรับบริหารภาระทางการเงินมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นได้" นางพิทยากล่าว
ทั้งนี้ โครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอป "เป๋าตัง" ระหว่างวันที่ 2529 พฤษภาคม 2569 และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 30 กันยายน 2569 โดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน