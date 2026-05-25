กาแฟพันธุ์ไทย เปิดเวทีนิวเจน ติวเข้ม 10 ทีมสุดท้าย

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดพื้นที่ให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ 10 ทีมสุดท้ายจากโครงการประกวดออกแบบกราฟิก “พันธุ์ไทย...ดีไซน์อะไรก็เป็นไปได้” หลังได้รับความสนใจจากผู้สมัครมากกว่า 300 ทีมทั่วประเทศ โดยผู้เข้ารอบจะต้องต่อยอดแนวคิดการออกแบบรถ Coffee Truck ภายใต้โจทย์การสร้าง Brand Experience ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทย เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 690,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลงานสู่ Coffee Truck คันจริง ที่เตรียมออกเดินทางสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ
คุณฑิตยา ตันเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 353 ผลงานทั่วประเทศ สำหรับเวิร์กชอปครั้งนี้ กาแฟพันธุ์ไทยตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจริง โดยเติมเต็มความรู้ทั้งด้านการออกแบบและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า เพื่อให้น้องๆ สามารถต่อยอดไอเดียจากหน้าจอ สู่การสร้าง Brand Experience บนรถ Coffee Truck ที่ใช้งานบนท้องถนนได้จริง และสะท้อน DNA ของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยได้อย่างดี”
กิจกรรมเวิร์กชอปครั้งนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารแบรนด์ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารแบรนด์และการสร้าง Brand Experience ร่วมกับกูรูระดับแนวหน้าของวงการนักสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
· “อาจารย์ต้น” คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงศ์ Chief Creative Officer จาก Craft Co., Ltd. และอดีต Head of Invention แห่ง WPP ถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง “การสื่อสารแบรนด์ด้วยการสร้าง Brand Experience” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของงานดีไซน์ในการเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภค
· “บอสหยาม” คุณสยาม อัตตะริยะ Design Director และผู้ร่วมก่อตั้ง Pink Blue Black & Orange เจ้าของรางวัล Designer of the Year 2019 ร่วมแชร์แนวคิดด้านการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
สำหรับ 10 ทีมเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบและจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่
1. ทีม ผ่านเป็นพอค่ะ จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ทีม เหมียว ๆ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ทีม What ever ตี้นี้อะไรก็ได้ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ทีมกุ้งพันธุ์อ้อย จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ทีม Zoo Zoo Za Za จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ทีม นางสาวปุณยนุช พึ่งภักดี จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7. ทีม NSP49 จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. ทีม DEVORIGI จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ทีม เฮงเฮง จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. ทีม Puppy จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดสร้างสรรค์ โดย ทีมเฮงเฮง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า " พันธุ์ไทยเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรและสินค้า OTOP เราจึงดึงความหลากหลายของวัตถุดิบเหล่านี้มาเป็นคอนเซปต์หลักในการออกแบบ Coffee Truck พอได้มาร่วมเวิร์กชอปทำให้มุมมองการทำงานของเรากว้างขึ้นมาก ได้เรียนรู้ว่างานออกแบบที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่ต้องมองให้ครบ 360 องศา ทั้งฟังก์ชันการใช้งานและการสะท้อนตัวตนของแบรนด์"
สอดคล้องกับมุมมองของ ทีม Puppy จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่เสริมว่า "ก่อนหน้านี้เรารู้จักแบรนด์แค่ผิวเผินว่าเครื่องดื่มอร่อย แต่พอได้ทำโปรเจกต์นี้ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของพันธุ์ไทยที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจัง เราจึงอยากสะท้อนเจตนารมณ์นี้ออกมาในผลงานเพื่อให้คนไทยรู้จักผลิตภัณฑ์ของบ้านเรามากขึ้น กิจกรรมเวิร์กชอปวันนี้เหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ ทำให้เราเข้าใจว่าการออกแบบต้องผสานมุมมองด้านการตลาด เข้าไปด้วยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค ต้องขอบคุณกาแฟพันธุ์ไทยที่เปิดโอกาสและจัดโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา"
กิจกรรมเวิร์กชอปในครั้งนี้ ถือเป็นการติดอาวุธทางความคิดครั้งสำคัญ โดยเหล่ากูรูในวงการได้ร่วมถ่ายทอดอินไซต์แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ว่าหัวใจของการสร้าง Brand Experience คือการใช้ Storytelling และงานดีไซน์ต้องมีรสนิยม ผสานกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้จริง ซึ่งองค์ความรู้และประสบการณ์แบบ 360 องศานี้ จะช่วยให้ทั้ง 10 ทีมนำไปพัฒนาผลงานต่อในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาสุดยอดดีไซน์ที่จะถูกนำไปสร้างเป็น Coffee Truck พันธุ์ไทยคันจริง ออกเดินทางมอบประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมส่งกำลังใจให้ทั้ง 10 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ “พันธุ์ไทย...ดีไซน์อะไรก็เป็นไปได้” ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ: http://www.facebook.com/PunthaiDesignContest (พันธุ์ไทยดีไซน์อะไรก็เป็นไปได้)