แอกซ่าประกันภัย เปิดผลดำเนินงาน Q1/2569 เติบโตอย่างมั่นคง สะท้อนความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า

แอกซ่าประกันภัยเผยผลดำเนินธุรกิจไตรมาสแรกของปี 2569 เติบโตอย่างมั่นคง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน บริษัทได้ปรับตัวและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรที่มีต่อแบรนด์ในตลาดประกันวินาศภัยของไทย
ต่อเนื่องจากการเติบโตในปี 2568 แอกซ่าประกันภัยรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคง ด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันภัยธุรกิจ และประกันภัยกลุ่มไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาวไทยยุคใหม่
โดยในไตรมาสแรกของปี 2569 แอกซ่าประกันภัย รายได้เติบโตขึ้นกว่า 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาด และขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 12 ในตลาดประกันวินาศภัยของประเทศไทย
โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของแอกซ่าประกันภัย สะท้อนถึงศักยภาพในการมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยมีสัดส่วนจากประกันภัยรถยนต์ประมาณ 50% ตามด้วยประกันสุขภาพประมาณ 20% ประกันภัยธุรกิจประมาณ 20% และส่วนที่เหลือมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อาทิ ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันการเดินทาง
ในระดับสากล กลุ่มแอกซ่า (AXA Group) ก็มีผลดำเนินงานที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน โดยในไตรมาสแรกของปี 2569 กลุ่มแอกซ่ามีเบี้ยประกันภัยรับรวมและรายได้อื่น ๆ สูงถึง 38,000 ล้านยูโร (เติบโตขึ้น 6% เมื่อเทียบปีต่อปี) โดยธุรกิจประกันภัย (Property & Casualty) เติบโตขึ้น 4% ในขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ (Life & Health) สูงถึง 8% พร้อมด้วยอัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ที่แข็งแกร่งถึง 211%
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน คือ กลยุทธ์ "Customer First" หรือ “ลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง” ที่วางลูกค้าไว้เป็นศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางดิจิทัล และการสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ "เหนือกว่าความคุ้มครอง"
มร. กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในสภาวการณ์ที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นมีความสำคัญมากกว่าที่เคย แอกซ่ามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าในระยะยาว ผ่านโซลูชันความคุ้มครองที่หลากหลาย ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เราพร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าในช่วงเวลาที่เขาต้องการมากที่สุด”
“การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเราเป็นผลจากความไว้วางใจของลูกค้าและความแข็งแกร่งของเครือข่ายระดับโลก เรามุ่งมั่นใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากแอกซ่าทั่วโลกรวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล มาพัฒนาโซลูชันประกันภัยที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของทั้งแอกซ่าทั้งในระดับประเทศและระดับสากลครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมความเสี่ยงระดับโลกที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นทุกวัน
