BRR กางแผนปี 69 รุกธุรกิจ Refinery-พลังงานทางเลือก

น้ำตาลบุรีรัมย์ ไตรมาสแรกทำกำไร 241 ลบ. มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,423 ลบ. ปัจจัยหลักจากปริมาณน้ำตาลส่งออกน้อยกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน และผลผลิตอ้อยในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดน้ำตาลอยู่ในภาวะอุปทานเกินดุล กดดันราคาปรับตัวลดลง ด้าน แม่ทัพใหญ่ ประกาศทิศทางกลยุทธ์ปี 2569 มุ่งยกระดับห่วงโซ่คุณค่าผ่านโครงการโรงงานน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ (Refinery) และรุกธุรกิจพลังงานทางเลือกเต็มตัว เพื่อสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก พร้อมชูเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มในปี 2569 บริษัทคาดการณ์การฟื้นตัวที่ชัดเจนจากการรีบาวด์ของราคาน้ำตาล และปริมาณผลผลิตอ้อยที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดย BRR มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านองค์กรจากผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ ไปสู่การเป็นผู้นำด้าน “พลังงานทางเลือกและธุรกิจชีวภาพ” (Green Energy & Bio-based Hub) ควบคู่ไปกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ปัจจุบัน BRR ประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตรายได้ไปยังธุรกิจเสริมที่ไม่ใช่น้ำตาล (Non-sugar) โดยมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าและปุ๋ยคิดเป็นสัดส่วนแต่ละธุรกิจเกือบ 10% และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย (Packaging) อีก 4% ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการพึ่งพารายได้จากสินค้าโภคภัณฑ์เพียงอย่างเดียว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ Balance Sheet ซึ่งธุรกิจหลักยังเป็นรายได้จากน้ำตาล 70–80% ของรายได้รวม
บริษัทได้เดินหน้ากลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนของพลังงาน ปุ๋ย และระบบโลจิสติกส์ และยกระดับกระบวนการต้นน้ำด้วยการนำเทคโนโลยี “การเกษตรแม่นยำ” (Precision Farming) มาใช้บริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว
“สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว” นายอนันต์ กล่าว
ล่าสุดผลประกอบการของบริษัทในงวดไตรมาส 1/2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 241.45 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 402.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.04 มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,423.05 ล้านบาท ลดลง 938.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.47 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากปริมาณขายที่ลดลง 30,730 ตัน ที่จะมีการขายในไตรมาส 2 ของปีนี้แทน
โดยราคาขายน้ำตาลเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2569 ปรับตัวลดลงตามตลาดโลกเฉลี่ยร้อยละ 28 ต่อตันน้ำตาล เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2568 รวมถึงราคาขายกากน้ำตาลที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 37 และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมรายได้จากการขายลดลง