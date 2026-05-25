GCAP GOLD x Butterbearดันทองคำแท้สู่ “สินทรัพย์ฮีลใจ” แห่งแรกในไทย

จีแคป โกลด์ เปิดเกมรุกขยายฐานตลาด ผสาน “มูลค่าที่มั่นคง” ของทองคำแท้ ระดับตำนาน เข้ากับ “มูลค่าทางจิตใจ” ในมิติใหม่เขย่าวงการทองคำประกาศ คอลแลป “น้องเนย” ‘GCAP GOLD x Butterbear’ พลิกแนวคิดการลงทุน สู่สัญลักษณ์แห่งความสุขที่เข้าถึงทุกเจเนอเรชัน ยกระดับการสะสมสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD ผู้นำด้านทองคำรายใหญ่ของไทย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเข้าส่งออกทองคำแท่งของไทยกว่า 80 ปี เปิดเผยว่า วันนี้ GCAP GOLD ประกาศพลิกโฉมธุรกิจทองคำตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ ของ GCAP GOLD ที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกจังหวะความสุขของคนทุกเจนเนอเรชัน ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ เปิดตัวโปรเจกต์ Collaboration สุดคิวท์ ระหว่าง “GCAP GOLD x Butterbear” ครั้งแรกของประเทศไทย ที่พร้อมพลิกคอนเซปต์ “เปลี่ยนสินทรัพย์ทองคำ ให้เป็นความสุขที่สะสมได้” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง “มูลค่าของทองคำแท้” เข้ากับ “ความน่ารักระดับปรากฏการณ์” ของน้องเนยเพื่อสร้างสรรค์คอลเลกชันทองคำสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเติมเต็มความสุขให้กับเหล่านักสะสม และแฟนคลับโดยเฉพาะ
หลังเปิดตัวและจัดจำหน่าย คอลเลกชันพิเศษ “GCAP GOLD x Butterbear” ช่วงระยะเวลากว่า1 เดือนที่ผ่านมา ที่ผสานความน่ารักใจฟูของน้องเนย กับทองคำแท้ระดับตำนานของ GCAP GOLD ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนรุ่นใหม่มัมหมี-ด้อมน้องเนยอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสำเร็จที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเจนเนอเรชัน ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากแผนกลยุทธ์ การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายในทุกแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์พฤติกรรม การซื้อของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ภายใต้ดีไซน์ที่มี เอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต
- การ์ดทองคำแท่ง GCAP GOLD x Butterbear : ดีไซน์ลวดลายน้องเนยในท่าทางสุดคิวท์ ที่มีหลากหลายขนาดให้เลือกสะสม จะซื้อเก็บเองหรือซื้อเป็นของขวัญแก่คนพิเศษที่ใครได้รับก็ต้องประทับใจ
-เหรียญทองคำแท่ง GCAP GOLD x Butterbear : ครั้งแรกของ GCAP GOLD กับเหรียญทองคำ Butterbear ความน่ารักที่ออกแบบมาเฉพาะโปรเจกต์นี้
-Sweet Moments Collection Box Set: เซตพรีเมียมที่รวบรวมโมเมนต์ความเลอค่า และ ความน่ารักของน้องเนยไว้ในกล่องเดียว ออกแบบมาเพื่อเป็นไอเทมฮีลใจให้มัมหมีได้รับความสุขแบบจัดเต็ม
-Jewelry Collection: คอลเลกชันเครื่องประดับทองคำ GCAP GOLD x Butterbear ที่ออกแบบมาให้สวมใส่ได้อย่างน่ารักสดใสในทุกวัน โดดเด่นด้วยรายละเอียดการผลิตที่ประณีต สีสันสวยงาม และการตกแต่งลงสีอย่างบรรจงในทุกชิ้นงาน เพื่อให้ทุกชิ้นเปล่งประกาย ทั้งความน่ารักและคุณค่าได้อย่างลงตัว
สามารถพบกับ “สัญลักษณ์แห่งความสุข” ในหลากหลายรูปแบบของคอลเลกชัน GCAP GOLD x Butterbear ได้แล้วที่แอปพลิเคชัน ME GOLD by GCAP GOLD และ www.gcap.co.th และช่องทางออนไลน์ชั้นนำทั้ง LINE Shopping, Shopee, Lazada, Tiktok, และ All Online (7-Eleven) โดยท่านใดอยากรับด้วยตัวเอง สามารถรับได้ที่สำนักงานใหญ่ เฉพาะ สั่งผ่านแอปพลิเคชัน ME GOLD by GCAP GOLD เท่านั้น รวมทั้งยังสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ร้านทองชั้นนำทั่วประเทศอีกด้วย
ด้าน นายชัยวัฒน์ สามัคคีนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GCAP GOLD เปิดมุมมองต่อภาพรวมการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเคลื่อนไหวสวนทางกับสินทรัพย์ประเภทอื่น โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้น การมีทองคำในพอร์ตการลงทุนจึงช่วยลดความผันผวนโดยรวมได้ และถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงการกระจายความเสี่ยง
สำหรับผู้เริ่มต้น ทองคำมีข้อได้เปรียบหลายด้าน ทั้งสภาพคล่องสูง และมีประวัติผลตอบแทนระยะยาวที่น่าประทับใจ เป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างสำหรับคนไทย รวมถึงสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินเพียงหลักร้อยบาท แม้ว่าราคาทองจะปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากระดับ 20,000 บาท สู่ 40,000–60,000 บาท และมักมีคำถามว่า "ยังซื้อได้อยู่ไหม" ก็ยังคงเกิดขึ้นในทุกระดับราคา จากประวัติศาสตร์ของทองคำการลงทุนในระยะยาวถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับราคาปัจจุบันก็ยังคงมีเหตุผลรองรับ
“ปัจจุบัน GCAP GOLD มีแอปพลิเคชัน ME GOLD by GCAP GOLD ที่เริ่มต้นออมทองได้ตั้งแต่ 100 บาท และสามารถถอนทองคำจริงได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน แนะนำให้เริ่มจากจำนวนเล็กน้อย เช่น เทียบเท่าค่าอาหารนอกบ้านเพียง 1 มื้อ”
ด้านทิศทางราคา GCAP GOLD มองว่าทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะยาว โดยมีการสะสมของธนาคารกลางทั่วโลกเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ ขณะที่ในระยะสั้นยังมีแรงกดดันจากการคาดการณ์ อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อยู่บ้าง