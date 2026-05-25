หุ้นปิดเช้าพุ่ง 13.13 จุดแรงหนุนหุ้นชิ้นส่วนฯ-โรงไฟฟ้ารับสงครามสหรัฐ-อิหร่านใกล้จบกดน้ำมันร่วง

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,551.80 จุด เพิ่มขึ้น 13.13 จุด (+0.85%) มูลค่าซื้อขายราว 41,096 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีดีดตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,558.95 จุด และจุดต่ำสุด 1,548.92 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวขึ้น ตลาดคลายกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากที่มีข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ แม้อาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ตาม แต่ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนต่อ Sentiment รวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลงมาช่วยให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อลงด้วยเช่นกัน
หุ้นที่หนุนดัชนีในเช้าวันนี้ นำโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า และหุ้นอิงการท่องเที่ยว ขณะที่มีปัจจัยบวกในประเทศเข้ามาจากการที่วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" เป็นวันแรก ก็ทำให้ตลาดคาดหวังผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,560 จุด แนวรับ 1,540 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CCET มูลค่าการซื้อขาย 3,321.64 ล้านบาท ปิดที่ 9.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,004.37 ล้านบาท ปิดที่ 337.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,163.09 ล้านบาท ปิดที่ 62.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 1,563.48 ล้านบาท ปิดที่ 38.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,539.62 ล้านบาท ปิดที่ 13.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง