SNNP เผยครึ่งปีหลังธุรกิจสดใส ปิดตัวสินค้าใหม่–จับมือพันธมิตรต่อยอดแบรนด์

"ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง " ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปีหลังฟื้นตัว รับดีมานด์ในประเทศคึกคัก เดินหน้าเปิดตัวสินค้าใหม่และต่อยอดแบรนด์ “เบนโตะ” ผ่านความร่วมมือกับลิขสิทธิ์ระดับโลก กระตุ้นยอดขายทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันการเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมชูเวียดนามเป็นหัวหอกหลักสร้างการเติบโตในภูมิภาค หนุนผลการดำเนินงานปี 2569 เติบโตยั่งยืน
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง คาดว่ามีโอกาสปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณของยอดขายในประเทศที่ปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่และเพิ่มรสชาติใหม่ ๆ รวมถึง การพัฒนาสินค้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดแบรนด์ “เบนโตะ” ผ่านความร่วมมือกับลิขสิทธิ์ระดับโลก ตลอดจนการผลักดันแคมเปญ “เผ็ด เลเวล” และกิจกรรมทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค เพื่อผลักดันยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น
สำหรับตลาดเวียดนามบริษัทฯ เตรียมยกระดับประเทศเวียดนามสู่ “Flagship Market” หรือ ตลาดเรือธงสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาค หลังจากสามารถปรับโครงสร้างและแก้ไขระบบการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายได้สำเร็จ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในตลาดดังกล่าวมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเวียดนามยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง ทั้งในด้านจำนวนประชากร กำลังซื้อของผู้บริโภครุ่นใหม่ และพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงพร้อมก้าวขึ้นเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดการเติบโตในอนาคตให้กับ SNNP
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่แบรนด์ต้องแข่งขันกันด้วยความเข้าใจผู้บริโภคมากกว่าการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกการพัฒนาสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดต้องเริ่มต้นจาก Consumer Insight ความเข้าใจผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่ง SNNP ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาพัฒนาสินค้าและสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
ขณะเดียวกันยังได้นำกลยุทธ์ Product Formulation Management มาใช้บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพและรสชาติของสินค้า เช่น การบริหารจัดการวัตถุดิบตามฤดูกาลที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์การบริโภคของผู้บริโภค
อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญคือการปรับแนวทางการสื่อสารจากการใช้พรีเซ็นเตอร์รายใหญ่ ไปสู่การทำงานร่วมกับ KOL, Creator และคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้น
“ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการประสบการณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร่วมมือระหว่างแบรนด์ รวมถึงการนำลิขสิทธิ์ที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมาเชื่อมโยงกับสินค้า หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจเฉพาะกลุ่ม ล้วนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ใกล้ชิดมากขึ้น และแม้ในช่วงครึ่งปีแรก FMCG จะเผชิญปัจจัยท้าทายรอบทิศ แต่ SNNP มั่นใจว่า จากการปรับกลยุทธ์ทั้งการควบคุมต้นทุนภายใน และการรุกตลาดด้วยแคมเปญที่สดใหม่ ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซัน ฟื้นตัวกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและใกล้เคียงกับเป้าหมายเดิมที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน” นายวิโรจน์ กล่า