EFORL ผนึกพันธมิตร รับสิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเทคโนโลยีการแพทย์

"อี ฟอร์ แอล เอม " เดินหน้าขยายความร่วมมือ GE Medical Systems (Thailand) Co., Ltd. รับสิทธิ์จำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์กลุ่ม Patient Care Solutions ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เสริมศักยภาพรองรับความต้องการโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนที่เติบโตต่อเนื่อง ฟากผู้บริหาร “ปรีชา นันท์นฤมิต “ระบุช่วยหนุนรายได้ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ พร้อมยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยสู่ระดับมาตรฐานสากล
นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)หรือ EFORL ผู้นำด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาขยายขอบข่ายความร่วมมือกับ GE Medical Systems (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เพื่อรับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโซลูชั่น เทคโนโลยี และบริการทางการแพทย์ (Patient Care Solutions) ครอบคลุมทั่วประเทศไทย รองรับความต้องการของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามทิศทางการลงทุนด้านสาธารณสุขและการยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ของไทย
ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Niharika Midha General Manager, PCS Indirect Market (AKA) และนายวีรวัชร์ วะน้ำค้าง Country General Manager – Thailand ร่วมลงนามในข้อตกลง เพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสากลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย
สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Patient Care Solutions ที่ EFORL จะรับผิดชอบการจำหน่ายและให้บริการเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านวิสัญญี (Anesthesia), ระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Monitoring Solution) และอุปกรณ์ดูแลมารดาและทารก (Maternal Infant Care) ซึ่งถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเฉพาะทาง รวมถึงศูนย์การแพทย์สมัยใหม่
“ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ GE Healthcare มีต่อศักยภาพและประสบการณ์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดจำหน่าย การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร โดยบริษัทฯตั้งเป้าต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ พร้อมเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ”
นอกจากนี้ การขยายความร่วมมือดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ไทย ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความต้องการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาล ส่งผลให้ตลาดเครื่องมือแพทย์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว
ทั้งนี้ EFORL พร้อมเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นและบริการด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับวงการสาธารณสุขไทยในอนาคต