หุ้นปรับขึ้นลุ้นไฮเดิมรับความหวังสงครามคลี่คลาย-ราคาน้ำมันดิ่งกดดันกลุ่มพลังงาน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า ภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมบริเวณ 1,545 จุด โดยได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจาก
กระแสข่าวเชิงบวกในต่างประเทศ หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ โดย
สหรัฐฯ จะขยายเวลาการหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านบางส่วน ขณะที่อิหร่านจะต้องเปิดช่อง
แคบฮอร์มุซให้เรือผ่านโดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนให้ตลาดหุ้น
ในภูมิภาคเอเชียเปิดตัวในแดนบวกเช้านี้
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าเช้านี้ปรับตัวลดลงราว 5% ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบที่เข้ามาถ่วงหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ดีประเมินว่าโดยภาพรวมแล้วการลดลงของราคาน้ำมันจะส่งผลดีต่อภาพรวมและหุ้น
กลุ่มอื่นๆ
สำหรับปัจจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนมาตรการ "ไทยช่วยไทย พลัส" ในเช้านี้ มองว่าส่งผลต่อตลาดในเชิงเป็นกลาง เนื่องจากเป็นเพียงข้อมูลการเปิดระบบลงทะเบียนตามปกติ แต่จากสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลง ประเมินว่าจะเริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียน ออกจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และสลับเข้าไปให้
น้ำหนักในกลุ่มหุ้นที่ราคายัง Laggard อาทิ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มและกลุ่มการแพทย์ รวมทั้งที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน
ที่ลดลง อาทิ กลุ่มขนส่ง
อย่างไรก็ตาม แนะระมัดระวังความผันผวนของหุ้น DELTA แม้ว่าในวันนี้จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างประเทศ แต่เนื่องจากหุ้น DELTA มีระดับสูงสุดเดิมอยู่ที่บริเวณ 337 บาท หากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น
ทะลุระดับดังกล่าว อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะติดเกณฑ์มาตรการกำกับการซื้อขาย Cash Balance ซึ่งความผันผวนของ
หุ้น DELTA นี้อาจส่งผลกระทบและสร้างความผันผวนต่อทิศทางของ SET Index ได้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,545 1,550 จุด และแนวรับที่ระดับ 1,530 จุด