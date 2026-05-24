13 หุ้นลิสต์เกรด A+ ฟอร์มเทพ! กำไรโตสนั่นไม่พอ ราคายังวิ่งกระฉูด

ฤดูกาลประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1/2569 ผ่านพ้นไปแล้ว ครั้งนี้คัดเฉพาะลิสต์เกรด A+ คือหุ้นใน SET50 ที่ “กำไรสุทธิ Q1/69 โตเกินทะลุ+10%” และราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปี 2569 ยังบวกทั้งหมด สะท้อนทั้งพื้นฐานและแรงซื้อในตลาดแบบครบสูตร ซึ่งหลายหลักทรัพย์เป็นหุ้นบิ๊กแคปที่เงินทุนยังไหลเข้า ทั้งกลุ่มสื่อสาร ค้าปลีก พลังงาน และการเงิน รวบรวมมาได้ 13 หลักทรัพย์
1.SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +466.32% (Q1/68 กำไรสุทธิ 1,098.85 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 6,222.96 ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่124,392.31ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 123,326.56 ล้านบาท ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +22.62%,ผลตอบแทน 5วัน 0.00%, ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 225.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 243.00/152.50 บาท,ค่า P/E 14.06 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.22%, market cap 270,000.00 ล้านบาท
2.TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +303.26% (Q1/68กำไรสุทธิ 1,633.88 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 6,588.72 ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 51,435.61 ล้านบาท,Q1/69 อยู่ที่ 46,392.89 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +26.61%,ผลตอบแทน 5วัน -6.12%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 13.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.00/10.10 บาท,ค่า P/E 33.59เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.25%,market cap 476,818.99 ล้านบาท
3.DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +65.47% (Q1/68 กำไรสุทธิ 5,488.13 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 9,081.18 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ล้าน 42,801.26 บาท ,Q1/69 อยู่ที่ 62,027.23 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +91.91%,ผลตอบแทน 5 วัน +4.08%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 332.00 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 337.00/91.25 บาท,ค่าP/E 145.78 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.18%,market cap 4,141,306.96 ล้านบาท
4.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +50.82% (Q1/68 กำไรสุทธิ 1,140.04 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 1,719.35 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 21,413.58ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 16,640.50 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +11.81%,ผลตอบแทน 5 วัน +4.55%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 40.25 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 45.00/26.50 บาท,ค่า P/E 16.26เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.60%,market cap 113,494.11 ล้านบาท
5.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +27.51% (Q1/68 กำไรสุทธิ 10,583.53 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 13,495.51 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 56,310.85 ล้านบาท,Q1/69 อยู่ที่ 58,197.44 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +13.42%,ผลตอบแทน 5วัน -2.74%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 355.00บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 410.00/267.00 บาท,ค่าP/E 20.79 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 9.66%,market cap 1,055,844.46 ล้านบาท
6.COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +25.04% (Q1/68 กำไรสุทธิ 980.65 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 1,226.18 ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 20,895.24 ล้านบาท,Q1/69 อยู่ที่ 23,512.84 ล้านบาท ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +31.38%,ผลตอบแทน 5 วัน +5.10%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 25.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 28.00/16.70 บาท,ค่าP/E 14.09 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.27%,market cap61,483.24 ล้านบาท
7.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +24.19% (Q1/68กำไรสุทธิ 1,709.62 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 2,123.24 ล้านบาท) รายได้ดอกเบี้ย Q1/68 อยู่ที่ 1,239.50 ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 1,009.55 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +2.58%,ผลตอบแทน 5วัน +0.84%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 59.75 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 63.00/44.25บาท,ค่าP/E 7.68 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.86%,market cap 62,654.16 ล้านบาท
8.TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +21.78% (Q1/68 กำไรสุทธิ 2,682.72 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 3,267.03 ล้านบาท) รายได้จากการประกันภัย Q1/68 อยู่ที่ 8,874.68 ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 9,104.68 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +14.57%,ผลตอบแทน 5วัน +4.59%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 11.40 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.20/9.00 บาท,ค่าP/E 10.47 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน5.26%,market cap 130,530.00 ล้านบาท
9.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +20.20% (Q1/68 กำไรสุทธิ 7,585.24 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 9,117.82 ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 245,798.46 ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 259,355.44 ล้านบาท ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +6.90%,ผลตอบแทน 5 วัน +0.54%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 46.50 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 54.50/40.50 บาท,ค่า P/E 13.93 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.55%,market cap 417,714.21 ล้านบาท
10.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +19.31% (Q1/68 กำไรสุทธิ 2,337.42 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 2,788.73 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 64,501.61ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 61,932.27 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +12.78%,ผลตอบแทน 5วัน +1.00%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 20.30 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 25.25/15.80 บาท,ค่าP/E 15.57 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 8.92%,market cap 122,429.30 ล้านบาท
11.CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +17.59% (Q1/68 กำไรสุทธิ 4,227.21 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 4,970.80 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 12,427.13 ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 12,753.27 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +20.36%,ผลตอบแทน 5วัน +2.70%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 66.50 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์บ 70.50/41.00 บาท,ค่า P/E 15.24 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.61%,market cap 298,452.00 ล้านบาท
12.KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +16.70% (Q1/68กำไรสุทธิ 1,860.51ล้านบาท Q1/69กำไรสุทธิ2,171.23 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 5,647.97 ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 5,665.29 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี+10.48 %,ผลตอบแทน 5วัน-0.85%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด29.00 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 43.00/21.80 บาท,ค่า P/E 9.24 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.10%,market cap 74,771.69 ล้านบาท
13.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +10.39% (Q1/68 กำไรสุทธิ 23,315.49 ล้านบาท Q1/69 กำไรสุทธิ 25,738.30 ล้านบาท)รายได้จากการดำเนินธุรกิจ Q1/68 อยู่ที่ 700,222.97 ล้านบาท ,Q1/69 อยู่ที่ 718,729.05 ล้านบาท ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +14.84%,ผลตอบแทน 5วัน +1.38%,ราคา 22 พ.ค.69 ปิด 36.75 บาท, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.00/29.50 บาท,ค่าP/E 11.24 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.26%,market cap 1,049,690.11 ล้านบาท