“ปรีดา เรียลเอสเตท” ฉลองความสำเร็จจัดพิธี TOPPING OFF โครงการโซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์ มั่นใจส่งมอบคอนโดต้นปี 70

บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด ตอกย้ำศักยภาพผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ จัดพิธี TOPPING OFF CEREMONY พิธีเทคอนกรีตปิดยอดอาคารโครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” (Solace Phahol - Pradipat) อย่างเป็นทางการ โชว์งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแผน ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงพัฒนางานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในเพื่อเตรียมการส่งมอบห้องพักอาศัยคุณภาพถึงมือลูกค้าภายในต้นปี 2570
นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด เปิดเผยถึงพิธี TOPPING OFF CEREMONY ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญแห่งความสำเร็จของโครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” ที่สะท้อนถึงความคืบหน้าของงานก่อสร้างตามแผน พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้ที่สนใจโครงการ ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้มาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และการก่อสร้างระดับสูง เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในระยะยาว
ดังนั้นพิธีเทคอนกรีตปิดยอดอาคารในครั้งนี้ นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของงานโครงสร้าง และความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่วางไว้ โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด
ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ ตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมงานโดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งงานออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ตลอดจนการติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร และเทคโนโลยี Automated parking system และการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ด้านนางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวเสริมว่า พิธี TOPPING OFF ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” ที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผน พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนทำเลศักยภาพย่านพหลโยธิน–ประดิพัทธ์ ซึ่งกำลังเติบโตสู่การเป็น New CBD โซนกรุงเทพอภิวัฒน์ รองรับทั้งการใช้ชีวิตเมืองยุคใหม่และโอกาสการลงทุนในอนาคต โดยขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เพื่อเตรียมส่งมอบคอนโดคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายในต้นปี 2570
โครงการ “โซลเลซ พหลฯ–ประดิพัทธ์” คอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงเทพฯ ที่มากับคอนเซ็ปต์ของการพัฒนาโครงการในรูปแบบผสมผสาน Mixed-Use Lifestyle Complex ภายใต้แนวคิด “โลกความสุขแนวตั้งที่ครบที่สุด : Live Worldticle Life” เป็นอาคารสูง 50 ชั้น บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ รวมมูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท โดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ครอบคลุมถึง 6 ชั้น พร้อมพื้นที่สีเขียวทั้งแนวตั้งและแนวราบรวมเกือบ 2 ไร่ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ได้อย่างแท้จริง และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ดึงดูดใจนักลงทุน คือ การออกแบบอาคารที่เน้นการ อนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ทั้งในด้านโครงสร้าง วัสดุ และระบบอาคาร เพื่อรองรับเทรนด์ธุรกิจสีเขียว และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต.