KBANK มองเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.20-33.00 บาท จับตาตัวเลขส่งออกไทย-ฟันด์โฟลว์-เจรจาสันติภาพ

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 69 ที่ระดับ 32.20-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกและดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเม.ย.ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และความคืบหน้าของดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดขายบ้านใหม่ และดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนเม.ย.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. รายงานจีดีพีไตรมาส 1/2569 (Prelim) รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (15 พ.ค.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยที่ 3,038 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 2,233 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 3,342 ล้านบาท และตราสารหนี้หมดอายุ 1,109 ล้านบาท)