ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.68-อ่อนค่าลงตามราคาทองคำในตลาด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับเปิดตลาดช่วงเช้าที่ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ และราคาน้ำมันที่ขยับขึ้น ขณะที่ ตลาดยังคงรอติดตามดีลการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายยังมีบางประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 640 ล้านบาท และ 1,374 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกและดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเม.ย. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และความคืบหน้าของดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดขายบ้านใหม่ และดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนเม.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. รายงานจีดีพีไตรมาส 1/2569 (Prelim) รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์