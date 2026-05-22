CPFTH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ5-12 ปี ชูดอกเบี้ย [2.60 - 4.28] %-คาดเปิดจองซื้อช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

รายงานข่าวจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)(CIMBT) เปิดเผยว่า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่นต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [2.60 – 2.90]% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.31 – 3.56]% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.56 – 3.76]% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.08 – 4.28]% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางสาขาและออนไลน์ของ 12 สถาบันการเงินชั้นนำ
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ CPFTH ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ หุ้นกู้ CPFTH ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 สะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลัก (Core Subsidiary) ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก รวมถึงการบูรณาการในการดำเนินงานระหว่างบริษัทกับ CPF ที่อยู่ในระดับสูง ด้วยธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้หุ้นกู้ CPFTH เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ลงทุน
โดยผลการดำเนินงานของ CPFTH ในปี 2568 มีรายได้จากการขายจำนวน 157,447 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน 11,453 ล้านบาท ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกำไรในปี 2567 ที่ 5,966 ล้านบาท จากราคาสุกรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากอุปทานในตลาดที่ลดลง ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ที่ลดลงและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK),ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT),ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB), ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)(KKP) ,บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)