หุ้นปิดบวก 6 จุด DELTA-CCET-HANA นำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รับกระแสลงทุน AI-รอความชัดเจนเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,538.67 จุด เพิ่มขึ้น 6.00 จุด (+0.39%) มูลค่าซื้อขาย 60,033.83 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,542.25 จุด และจุดต่ำสุด 1,533.03 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 244 หลักทรัพย์ ลดลง 208 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 198 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้น โดยที่มีแรงหนุนหลักมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้น นำโดย DELTA CCET และ HANA ซึ่งยังคงได้รับ Sentiment บวกจากกระแสการลงทุน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีต่อเนื่อง ทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้น และหนุนต่อดัชนีในวันนี้
ขณะที่บรรยากาศของปัจจัยภายนอกยังผ่อนคลายลงมาในระยะสั้น จากการที่ตลาดรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ตลาดคลายกังวลความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางลงมาบ้าง และยังเป็นปัจจัยที่หนุนต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศที่วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าคาดแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยที่สัปดาห์หน้าจะมีการปรับน้ำหนักของ MSCI ทำให้อาจจะมีความผันผวนได้ และยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,540 จุด แนวรับ 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,585.59 ล้านบาท ปิดที่ 13.80 บาท ลดลง 0.30 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,502.71 ล้านบาท ปิดที่ 332.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
CCET มูลค่าการซื้อขาย 4,401.96 ล้านบาท ปิดที่ 7.95 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,590.23 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,077.32 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง