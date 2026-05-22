กรุงไทยเปิดจุดให้บริการพิเศษแก่ประชาชน-ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40”วันที่23-24พ.ค.นี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)แจ้งเปิดจุดให้บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” โดยเปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569นี้ โดยผู้ที่ต้องการรับคำแนะนำสามารถเช็กจุดบริการและเวลาให้บริการได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/3298
ทั้งนี้ จุดบริการพิเศษดังกล่าวจะให้บริการรับสมัคร พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปฯ เป๋าตัง และถุงเงิน เท่านั้น
ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าได้ในเวลาทำการของสาขานั้นๆ