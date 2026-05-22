KUNปลื้มกระแสตอบรับดี สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน

“วิลล่า คุณาลัย ” ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้รับกระแสตอบรับ ดีเยี่ยม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพทางธุรกิจ ฐานะการเงิน และวินัยทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Longevity Living Ecosystem เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน
นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2569อายุ 2 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2569 นั้น ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน จากอัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 และเป็นหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด สะท้อนถึงความต้องการลงทุน ที่แข็งแกร่งจากทั้งกลุ่มผู้ลงทุน รวมถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะ การบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ โปร่งใส และรักษาวินัยทางการเงิน
“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่น และให้การตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดัน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่แผนการรองรับการขยายการลงทุน ที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 ซึ่งเป็นโครงการประเภทบ้านสั่งสร้าง ระดับราคา 10-22 ล้านบาท, โครงการนาวาร่า พระราม 2 และรองรับการพัฒนาโครงการด้าน Health and Longevity ย่านพระราม 2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “ดูแลก่อนป่วย” ภายใต้ “ระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์” หรือ Longevity Living Ecosystem เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ที่ลงทุนในหุ้นกู้ KUN ครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over)ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้น ของตราสารหนี้ หรือหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ โดยจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา KUN สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดไปแล้วทั้งสิ้น 5 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่าง มีประสิทธิภาพ
“การรักษาความน่าเชื่อถือและเครดิตต่อพันธมิตร รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนเรา ถือเป็นหัวใจสำคัญต่ออนาคตของบริษัทฯ เพราะเรายังต้องเดินหน้าสร้างการเติบโตต่อไป อีกทั้งยังมีอีกหลายสิ่งที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นจะทำ เพื่อให้บริษัทสามารถยืนหยัดอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายคุณา กล่าวทิ้งท้าย