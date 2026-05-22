กรุงไทยต่อยอด “USD Ecosystem” ชู “เงินฝาก-ลงทุน” สกุลดอลลาร์ผลตอบแทน 4.55%

ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าพัฒนา “USD Ecosystem” ครอบคลุมการออม การลงทุน และการใช้จ่ายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งครบวงจร ต่อยอดความสำเร็จหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลดอลลาร์สหรัฐของ ปตท.สผ. บนแอปฯ เป๋าตัง สอดคล้องกับทิศทางตลาด กระจายความเสี่ยง และสร้างสมดุลพอร์ตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโลกที่มีความผันผวน พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับสากลได้สะดวก คล่องตัว และปลอดภัย ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของธนาคาร
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์การด้านการเงิน เปิดโอกาสให้คนไทย “ก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจ” ผ่านโซลูชันด้านการเงินสกุลเงินดอลลาร์แบบครบวงจร รองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลพอร์ตการลงทุนผ่านสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้พัฒนาพัฒนา USD Ecosystem ที่ครอบคลุมทั้งการออมผ่านเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ อายุ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งสกุลเงินต่างประเทศและการลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง USD Bonus Callable Note อายุ 5.5 ปี ผลตอบแทน 4.55% ต่อปี พร้อมเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนดโดยธนาคาร และโอกาสรับผลตอบแทนพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงการใช้จ่ายในทุกมิติ เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับสากลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและปลอดภัย
“USD Ecosystem จะช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการเงินดอลลาร์ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ผ่านบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ หรือบัญชี Global Savings ที่ออกแบบเป็นโซลูชันครบวงจร ตอบโจทย์ทุกธุรกรรมต่างประเทศ รองรับการโอนเงินเข้า-ออก เชื่อมต่อการลงทุนในสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ ทั้งทองคำ หุ้นกู้ดิจิทัล หุ้น กองทุน และพันธบัตรต่างประเทศ ผ่าน “เป๋าตัง” และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ KTX ได้สะดวก ปลอดภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว สามารถถือครองได้สูงสุด 20 สกุลเงิน ได้เรทดี ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และใช้จ่ายได้สะดวกผ่าน Krungthai Travel Debit Card เพื่อประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินสกุลต่างประเทศ ที่สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น"