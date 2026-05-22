“ร่วมอิสระ”อัดโปร“ศศรา หัวหิน”แรงคอนโดติดทะเลเริ่ม 5.9 ล้านฟรีส่วนกลาง15 ปี

รายงานข่าวจาก บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI เปิดเผยว่า “ร่วมอิสสระ” บริษัทร่วมทุนผู้พัฒนาโครงการศศรา หัวหิน โครงการคอนโดมิเนียมติดทะเลหัวหิน ได้เปิดตัวแคมเปญพิเศษฉลองครบรอบ 40 th Anniversary “ ชาญอิสระ” โดยเปิดราคาพิเศษ พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับผู้ที่มองหาคอนโดติดทะเลหัวหิน เพื่อพักผ่อน ลงทุน หรือปล่อยเช่าระยะยาวกับ
สำหรับ โครงการศศรา หัวหิน คอนโดมิเนียมติดทะเล เป็นโครงการห้องชุดตากอากาศระดับพรีเมียม ซึ่งมีห้องชุดให้เลือก ตั้งแต่ห้องพักแบบ 1–3 ห้องนอน Fully Furnished พร้อมเข้าอยู่ บนทำเล Rare Item ริมชายหาดหัวหินที่หาได้ยาก มีราคาเปิดขายเริ่มต้น 8.5 ล้านบาท โดยในแคมเปญฉลองครบรอบ 40 ปีนี้ จะเปิดราคาเริ่มต้นเพียง 5.9 ล้านบาท พร้อม Privilege พิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ พร้อมรับฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 15 ปี
“ ศศรา หัวหิน (SASARA Hua Hin) เป็นโครงการที่พัฒนาโดย บริษัท ร่วมอิสสระจำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)”
โดยความโดดเด่นของโครงการศศรา หัวหิน คือเป็นโครงการคอนโดที่มีทำเลที่ตั้ง Beachfront ติดชายหาดโซนเขาตะเกียบที่ยาวกว่า 8 กิโลเมตร มีความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยจำนวนเพียง110 ยูนิต พร้อมพื้นที่ห้องขนาดใหญ่พิเศษตั้งแต่37–155 ตารางเมตร ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว
“ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ชาญอิสสระถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพในโซนชะอำ–หัวหินมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านผลงานโครงการระดับลักชัวรีที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/4hyHvyG”