I2 คว้า 2 โครงการ Drone Technology มูลค่ากว่า 200 ลบ.

ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ ประกาศความสำเร็จในการรับงาน Drone Technology จากหน่วยงานภาครัฐ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานระดับประเทศ
นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) เปิดเผยว่า บริษัทฯชนะการประมูลโครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม Tourist Police First Responders ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) มูลค่าโครงการ 158 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยระบบ Drone ตรวจการณ์และแพลตฟอร์มบริหารจัดการแบบบูรณาการ รองรับการปฏิบัติการ Tourist Police First Responders โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2569
ความสำเร็จดังกล่าวต่อยอดจากโครงการ Drone สำรวจที่ I2 เพิ่งดำเนินการให้กับ กรมชลประทาน มูลค่า 44 ล้านบาท ด้วยการจัดหา Drone ติดตั้งเทคโนโลยี LiDAR และกล้องความร้อน จำนวน 9 ชุด เพื่อตรวจสภาพเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นำนวัตกรรมการสำรวจระยะไกลมาเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
“การได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐทั้งสองแห่งในโครงการ Drone ที่แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ I2 ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานได้หลากหลาย ทั้งงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและงานสำรวจเชิงวิศวกรรม” นายอธิพร กล่าว
สำหรับปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% เทียบปีที่ผ่านมาโดยมุ่งขยาย Portfolio ทั้งด้าน Drone, Infrastructure, Cybersecurity และ AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น