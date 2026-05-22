เอเชียผงาดผู้นำการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ นโยบายสิงคโปร์-ฮ่องกง-ญี่ปุ่นหนุนระบบเงินดิจิทัล

สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่นร่วมกันขับเคลื่อนการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ ส่งให้เอเชียผงาดขึ้นเป็นผู้นำในตลาดนี้ โดยครองส่วนแบ่งเกือบ 2 ใน 3 ของมูลค่าธุรกรรมทั่วโลก
ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลในชาติตะวันตกใช้เวลาช่วง 2-3 ปีมานี้ถกเถียงกันว่า แท้จริงแล้วสเตเบิลคอยน์คืออะไร เอเชียกลับซุ่มสร้างระบบนิเวศการชำระเงินด้วยโทเคนดิจิทัลนี้ จนกระทั่งสามารถครองส่วนแบ่งราว 60% ของมูลค่าการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ทั่วโลก หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 245,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี แซงหน้าภูมิภาคชั้นนำอื่นๆ เช่น อเมริกาเหนือที่มีสัดส่วนราว 25% และ 13% สำหรับยุโรป และทิ้งห่างมูลค่าธุรกรรมของละตินอเมริกาและแอฟริกาที่รวมกันยังไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้มาจากรายงานการวิเคราะห์ของแมคคินซีย์ แอนด์ คอมปานี ที่จัดทำร่วมกับอาร์ทิมิส อนาลิติกส์ ซึ่งระบุว่า ฮับการเงินหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ในเอเชีย
มูลค่าการทำธุรกรรมด้วยสเตเบิลคอยน์ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า 33 ล้านล้านดอลลาร์ รายงานของแมคคินซีย์และอาร์ทิมิสชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการใช้จ่ายของผู้ใช้จริงกับกิจกรรมการซื้อขายบนบล็อกเชนที่ทำให้ตัวเลขรวมดูสูงเกินจริง โดยมูลค่าส่วนใหญ่ของยอด 33 ล้านล้านดอลลาร์มาจากนักเทรดที่โยกเงินระหว่างตลาดซื้อขายกับโปรโตคอล DeFi ไม่ใช่จากธุรกิจที่จ่ายเงินให้ซัปพลายเออร์หรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
การใช้จ่ายที่แท้จริงซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่สเตเบิลคอยน์ทำหน้าที่แทนเงิน ไม่ใช่แค่หลักประกันการซื้อขายนั้น มีมูลค่าราว 390,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีทั่วโลก หรือ 1.2% ของการชำระธุรกรรมบนบล็อกเชนทั้งหมด
การทำธุรกรรมแบบ B2B เป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกิจกรรมการชำระเงินจริง โดยมีมูลค่าประมาณ 226,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 60% ของมูลค่าทั้งหมด เพิ่มขึ้นถึง 733% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2024
รายงานยังระบุว่า สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่นที่ก้าวขึ้นเป็นฮับสำคัญสำหรับการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ในเอเชียนั้น พัฒนากรอบกฎหมายที่ให้ความชัดเจนสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มเป็นปัจจัยส่งเสริมการยอมรับสเตเบิลคอยน์
กฎหมายบริการชำระเงินของสิงคโปร์ ระบบใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนของฮ่องกง และการยอมรับคริปโตในฐานะทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกๆ ของญี่ปุ่น ล้วนแล้วนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์
การก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ของเอเชียยังสะท้อนแนวโน้มการยอมรับระบบการเงินดิจิทัลภายในภูมิภาคนี้
สเตเบิลคอยน์คือโทเคนดิจิทัลที่ผูกกับเงินเฟียต เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในฐานะเครื่องมือชำระเงินข้ามพรมแดน การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลี่ยนในตลาดที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารดั้งเดิมมีประสิทธิภาพต่ำ
ปริมาณธุรกรรมที่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียยังบ่งชี้ว่า สเตเบิลคอยน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานจริงสำหรับธุรกิจและการเงินในภูมิภาคนี้ มากกว่าจะเป็นแค่สินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรเท่านั้น
รายงานนี้ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำของเอเชียในระบบนิเวศสเตเบิลคอยน์ที่ขับเคลื่อนโดยแนวทางด้านกฎระเบียบเชิงรุกและการยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้นในแวดวงธุรกิจ ซึ่งแม้อเมริกาเหนือและยุโรปยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญ แต่ช่องว่างในส่วนมูลค่าธุรกรรมตอกย้ำความสำคัญของนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียในการกำหนดอนาคตของการชำระเงินระบบดิจิทัล