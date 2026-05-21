เจ.พี.มอร์แกนเชียร์กระหน่ำ HANA / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นคืนสู่ความคึกคักอีกครั้ง ปลุกตลาดหุ้นให้ดีดตัวกลับขึ้นมาใหม่ หลังจากตกอยู่ในภาวะซบเซาหลายวัน โดยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวจุดชนวนนำตลาด ไม่ใช่หุ้นยักษ์ใหญ่หรือหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA
แต่เป็นหุ้นชิ้นส่วนฯ ขนาดเล็ก บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA
HANA เพิ่งจะสร้างจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ราคา 36.50 บาท ก่อนจะถูกเทขายจนราคาปรับฐานลงต่ำสุดในรอบนี้ที่ 29 บาท เพราะกระแสความกังวลการปรับฐานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก เช่นเดียวกับหุ้น DELTA ซึ่งสิ้นฤทธิ์ ราคาอ่อนตัวลงหลายวันติดต่อกัน
แต่การซื้อขายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา หุ้น HANA กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง มีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่เปิดตลาด ทำให้ราคาพุ่งขึ้น ก่อนปิดการซื้อขายที่ 34.50 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.95% มูลค่าซื้อขาย 3,388 ล้านบาท ขณะที่หุ้น DELTA พุ่งทะยานขึ้นมาปิดที่ 323 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท และผลักดันให้ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,528.43 จุด เพิ่มขึ้น 11.74 จุด
การกลับสู่ความร้อนแรงของ HANA เกิดจากบทวิเคราะห์ของ เจ.พี.มอร์แกน โบรกเกอร์ระดับโลกที่แนะนำให้ช้อนซื้อหุ้น HANA โดยมองข้อจำกัดด้านค่า P/E เรโชที่สูงลิบ แต่ประเมินถึงแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการ และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 45 บาท
แรงเชียร์ของเจ.พี.มอร์แกนออกฤทธิ์ทันทีที่ถูกนำเผยแพร่ในหมู่ลูกค้าของโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกแห่งนี้ จุดชนวนแรงซื้อที่ไหลกลับเข้าสู่หุ้น HANA กระตุ้นหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ ให้กลับมาเป็นตัวนำตลาดอีกครั้ง
ค่า P/E เรโชหุ้น HANA อยู่ที่ 103 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.90% โดยผลประกอบการช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะทรงตัว รวมทั้งไตรมาสแรกปีนี้ โดยปี 2567 กำไรสุทธิ 148 ล้านบาท ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 138 ล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาสแรกปีก่อนมีกำไรสุทธิ 184 ล้านบาท
บทวิเคราะห์จาก 16 โบรกเกอร์ไทย จำนวน 8 แห่งมีคำแนะนำให้ซื้อ HANA อีก 4 แห่งแนะนำให้ถือ และอีก 4 แห่งแนะนำให้ขาย โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ย 27.64 บาท แต่มีบางโบรกเกอร์ให้ราคาเป้าหมายสูงถึง 38 บาท และบางโบรกเกอร์กำหนดราคาเป้าหมายเพียง 16 บาท
ราคาเป้าหมายหุ้น HANA ที่ เจ.พี.มอร์แกน กำหนดไว้ที่ 45 บาท จึงเป็นราคาเป้าหมายที่สูงกว่าราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์ไทยทั้งหมด และจุดชนวนแรงซื้อที่หลั่งไหลเข้ามาไล่เก็บหุ้น จนราคากลับมาจ่อทะลุจุดสูงสุดในรอบใหม่
แต่ราคาที่พุ่งไปแรง จะทำให้ปัจจัยพื้นฐานของ HANA อ่อนลง แรงจูงใจในการช้อนซื้ออาจน้อยลง และอาจทำให้ราคาไม่อาจขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ 45 บาทตามที่ เจ.พี.มอร์แกน กำหนดได้ แม้ว่ากระแสหุ้นเทคโนโลยียังแรง และเป็นหุ้นที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกก็ตาม
DELTA เป็นหุ้นพี่ใหญ่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นตัวจุดพลุนำตลาดตลอด แต่รอบนี้ HANA ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นความคึกคักของตลาด ราคาพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง
เพียงแต่จะมีแรงวิ่งไปต่อจนสร้างจุดสูงสุดรอบใหม่ได้หรือไม่เท่านั้น