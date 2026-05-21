SAMเดินเกมรุกจับมือศาลแพ่งตลิ่งชัน-จัดงาน'ปิดหนี้ไวใกล้บ้าน'-เพิ่มโอกาสแก้หนี้สะดวก-รวดเร็ว

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และ ศาลแพ่งตลิ่งชัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ภายใต้โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 2569” เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนและลูกหนี้เข้าถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ การเจรจาไกล่เกลี่ย และมาตรการช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใกล้ชิดมากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ศาลแพ่งตลิ่งชันได้เปิดพื้นที่รองรับลูกหนี้ที่เป็น หนี้เสียไม่เกิน 1 แสนบาท ในเขตตลิ่งชันและได้รับหนังสือเชิญร่วมงาน “ปิดหนี้ไวใกล้บ้าน” ให้เข้ามาปรึกษาปัญหาหนี้ ตรวจสอบสิทธิ์ รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ SAM รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถ Walk-in เข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นกัน กำหนดจัดงาน “ปิดหนี้ไวใกล้บ้าน” ระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00–16.00 น.
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) กล่าวว่า ปัญหาหนี้รายย่อยไม่ได้เป็นเพียงภาระทางการเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการช่วยคนตัวเล็กให้สามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรีและกลับมามีโอกาสทางการเงินใหม่ได้อีกครั้ง ผลที่ได้ไม่ใช่แค่การปิดหนี้ แต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในการสร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว และนี่คือบทบาทของ SAM Social AMC บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างภารกิจทางเศรษฐกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม SAM เชื่อว่าความร่วมมือของ SAM และศาลแพ่งครั้งนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบที่จะสามารถต่อยอดไปยังหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการขยายเครือข่ายความช่วยเหลือและสร้าง Ecosystem การแก้หนี้ภาคประชาชนที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และยั่งยืน
"แม้ว่าปัจจุบัน SAM จะพัฒนาช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงินผ่านออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้ว แต่ด้วยประสบการณ์ในการแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้มาอย่างยาวนาน ทำให้ SAM เข้าใจเป็นอย่างดีว่าลูกหนี้บางส่วนยังคงต้องการพูดคุย ปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่โดยตรง นอกจากช่วยลดอุปสรรคการ “เข้าถึง” มาตรการความช่วยเหลือทางการเงินภาครัฐได้จริงแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้และมาตรการช่วยเหลือ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในโครงการได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชนสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม"นางสาวนารถนารีกล่าว
นายกฤษฏิ์พงศ์ ผดุงพัฒโนดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินและข้อพิพาททางการเงิน ที่มิได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ และความสงบสุขของสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างทางออกที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ บทบาทของศาลยุติธรรมในปัจจุบัน มิได้จำกัดอยู่เพียงการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แต่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุก โดยนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเจรจาหาทางออกร่วมกัน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดี และช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี
"การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านหนี้สิน ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กระบวนการที่เป็นกลาง โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างหนี้ การผ่อนชำระ หรือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล และช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง"นายกฤษฏิ์พงศ์กล่าว