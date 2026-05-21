BC ผลงานQ1ดี รับดีมานด์ท่องเที่ยว พอร์ตโรงแรม–รีเทลปรับตัวดีต่อเนื่อง

บูทิค คอร์ปอเรชั่น แจ้งผลงานไตรมาสแรกมีรายได้รวมอยู่ที่ 142.3 ล้านบาท EBITDA เติบโต 50.5% (QoQ) สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวเชิงคุณภาพจากแรงหนุนธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะพอร์ตต่างจังหวัดเติบโตโดดเด่นรับอานิสงส์ท่องเที่ยวและการรีแบรนด์โรงแรม โดยเฉพาะภูเก็ตที่เริ่มกลับมาคึกคัก สำหรับครึ่งปีหลังมองแนวโน้มอุตสาหกรรมยังคงเป็นบวก วางแผนต่อยอดการเติบโตผ่านการพัฒนาโครงการใหม่ ควบคู่บริหารพอร์ตลงทุนตามโมเดล BOS ตั้งเป้าจำหน่ายเงินลงทุน 2–3 โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ “Build–Operate–Sale” (BOS) เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 142.3 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้า ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการรวม 10 โครงการ ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญในต่างจังหวัด โดยเฉพาะพอร์ตต่างจังหวัดที่เติบโตโดดเด่น 18.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยฤดูกาลและการปรับปรุง–รีแบรนด์ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) และราคาห้องพักเฉลี่ย (ADR) ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่ภูเก็ตที่เริ่มเห็นสัญญาณปรับตัวดีขึ้นของผลการดำเนินงาน หลังจากรีแบรนด์สู่โรงแรม เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เจอร์นี่ย์ฮับ สะท้อนศักยภาพในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ด้าน EBITDA ดันเป็นบวกอยู่ที่ 30.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.5% จากไตรมาสก่อนหน้าตามการฟื้นตัวของธุรกิจหลักกลุ่มโรงแรมและศูนย์การค้า ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราการเข้าพักที่ปรับตัวดีขึ้นในโครงการพื้นที่กรุงเทพฯ และราคาห้องพักเฉลี่ยที่สูงขึ้นในโครงการต่างจังหวัด ทั้งนี้สอดรับกับทิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากดีมานด์นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ด้านโครงสร้างการเงิน บริษัทเดินหน้าปรับกลยุทธ์ โครงสร้างพอร์ตลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนทางการเงิน ซึ่งลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการบริหารหนี้เชิงรุก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.81 เท่า สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะเดียวกันยังคงเน้นบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ผ่านแผนการหาพันธมิตรลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา การพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการที่พร้อมขาย และการเรียกชำระทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมลงทุนตามความเหมาะสม
แม้บริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 10.6 ล้านบาท แต่ปรับตัวดีขึ้นถึง 64.9% จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนทิศทางการฟื้นตัวที่ดีจากการลดลงของรายการค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานยังคงได้รับแรงกดดันจากค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายของโครงการระหว่างพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุนของบริษัทในระยะยาว
“บริษัทมองว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมในช่วงที่เหลือของปี 2569 ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าติดตามสถานการณ์โลกอย่างรอบคอบ รวมถึงแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยผลักดันอัตราการเข้าพักและรายได้ต่อห้องพักให้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดย BC พร้อมเดินหน้าต่อยอดการเติบโตผ่านการพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนและพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ 2–3 โครงการ ในราคาที่เหมาะสม ตามโมเดลธุรกิจ BOS เพื่อหมุนเวียนเงินลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว” นายปรับชะรันซิงห์ กล่าว