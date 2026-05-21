“บทบาทของกรรมการผู้หญิงใน บจ.ไทยกลุ่ม SET50 ปี 2568”

จากการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่ม SET50 ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 50 บริษัท พบว่า ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ณ สิ้นปี 2568 ผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน SET50 มีจำนวนรวม 138 ตำแหน่ง คิดเป็น 21.64% ของจำนวนที่นั่งกรรมการทั้งหมด 638 ตำแหน่ง
หากพิจารณาจำนวนกรรมการ (number of directors) รวมของทุกบริษัท พบว่า เป็นกรรมการผู้หญิง 118 คน คิดเป็น 21.74% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 543 คน
96% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน SET50 ได้แต่งตั้งผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท
หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน และคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้หญิงอย่างน้อย 30%” พบว่า 80% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน SET50 มีกรรมการผู้หญิงอย่างน้อย 2 คนในคณะกรรมการบริษัท และ 24% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน SET50 มีกรรมการผู้หญิงอย่างน้อย 30% ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
43 บริษัท หรือ 86% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน SET50 ได้แต่งตั้งผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน ให้ดำรงแหน่งกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
นอกจากนี้ จากข้อมูลกรรมการใน SET50 ยังพบว่า 2 บริษัทมีผู้หญิงเป็น “ประธานกรรมการ” (chairman of board director) หรือ คิดเป็น 4% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน SET50 และเมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า 13 บริษัท หรือ 26% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน SET50 มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารอันดับสูงสุดขององค์กร