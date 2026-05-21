WICE เปิด “WICE Place II” ยกระดับองค์กรแห่งอนาคต

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE และ นายอำนวย จิรมหาโภคา รองผู้จัดการ รองหัวหน้าสายงานการตลาด ดูแลงานด้านผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดอาคาร “WICE Place II” ภายใต้แนวคิด Green Building และ Smart Infrastructure สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร สภาพแวดล้อมการทำงาน และ เทคโนโลยี พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค มุ่งดำเนินงานตามหลัก ESG สร้างความเชื่อมั่นระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ดร.อารยา เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จึงเปิดอาคาร “WICE Place II” เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงการเพิ่มจำนวนบุคลากรในอนาคต
อาคารแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Architectural Continuity as Identity Construction” ถ่ายทอดอัตลักษณ์องค์กรผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่สะท้อนตัวอักษร “W” ควบคู่กับการออกแบบพื้นที่ทำงานรูปแบบ Open Plan และ Adaptive Workplace เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น พร้อมจัดสรรพื้นที่แบบ Multi-functional Space ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ WICE ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารตามแนวทาง Green Building โดยวางทิศทางอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมออกแบบพื้นที่ทำงานให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างสมดุล ตลอดจนติดตั้งระบบพลังงานประสิทธิภาพสูง เพื่อสนับสนุนการจัดการพลังงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอาคาร อาทิ ระบบ Building Automation, ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการทำงานแบบ Real-time, ระบบกระจกประหยัดพลังงาน Low-E Glass และระบบที่จอดรถแบบ Mechanical Parking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต
“การลงทุนในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการขยายพื้นที่รองรับการเติบโตของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างสมดุล พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยอาคาร WICE Place II จะเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการต่อยอดศักยภาพองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว” ดร.อารยา กล่าว